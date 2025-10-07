Николь Кидман после расставания с Китом Урбаном сменила имидж. 58-летняя актриса отрезала челку и перекрасилась в светло-русый цвет. В новом образе она появилась на Неделе моды в Париже.
На показе Chanel звезда фильма «Мулен Руж!» появилась в компании своих дочерей — 17-летней Сандэй и 14-летней Фейт. Для светского выхода Кидман выбрала белоснежную удлиненную рубашку с рукавами и серые брюки. Многие обратили внимание на то, что актриса сняла обручальное кольцо.
Это был второй светский выход Кидман после расставания с мужем. Недавно она посетила благотворительное мероприятие на аукционе amFAR в Далласе. В этот вечер звезда надела черное длинное платье с широкими бретелями, спадающими с плеч, и с декольте.
Напомним, в конце сентября 2025 года Николь Кидман сообщила о расставании с мужем Китом Урбаном. Актриса и музыкант разорвали свои отношения после 19 лет брака.
Накануне западные СМИ сообщили, что брак Кидман и Урбана разрушился из-за участия актрисы в эротическом фильме «Плохая девочка».
Инсайдеры сообщают, что Кидман хотела спасти их семью, но Урбан настоял на разводе. По слухам, у музыканта уже есть новая возлюбленная — 25-летняя гитаристка из его группы.