Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман после разрыва с мужем сменила имидж и вышла в свет с дочерями

Актриса с наследницами приехала на Неделю моды в Париж
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Reuters

Николь Кидман после расставания с Китом Урбаном сменила имидж. 58-летняя актриса отрезала челку и перекрасилась в светло-русый цвет. В новом образе она появилась на Неделе моды в Париже.

Николь Кидман с дочками
Николь Кидман с дочкамиИсточник: Reuters

На показе Chanel звезда фильма «Мулен Руж!» появилась в компании своих дочерей — 17-летней Сандэй и 14-летней Фейт. Для светского выхода Кидман выбрала белоснежную удлиненную рубашку с рукавами и серые брюки. Многие обратили внимание на то, что актриса сняла обручальное кольцо.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media

Это был второй светский выход Кидман после расставания с мужем. Недавно она посетила благотворительное мероприятие на аукционе amFAR в Далласе. В этот вечер звезда надела черное длинное платье с широкими бретелями, спадающими с плеч, и с декольте.

Напомним, в конце сентября 2025 года Николь Кидман сообщила о расставании с мужем Китом Урбаном. Актриса и музыкант разорвали свои отношения после 19 лет брака.

Накануне западные СМИ сообщили, что брак Кидман и Урбана разрушился из-за участия актрисы в эротическом фильме «Плохая девочка».

Инсайдеры сообщают, что Кидман хотела спасти их семью, но Урбан настоял на разводе. По слухам, у музыканта уже есть новая возлюбленная — 25-летняя гитаристка из его группы.