Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Станислав Любшин пришел проститься с Ниной Гуляевой

Церемония прощания с актрисой проходит в МХТ имени Чехова
Нина Гуляева
Нина ГуляеваИсточник: Алексей Молчановский

В МХТ имени Чехова началось прощание с актрисой, народной артисткой России Ниной Гуляевой. Она скончалась 3 октября на 95-м году жизни.

Проститься с Гуляевой пришли актеры труппы театра, в котором она прослужила около 70 лет. Среди них — Станислав Любшин и Авангард Леонтьев.

Знаменитость родилась в 1931 году. Окончила школу-студию МХАТ и с середины 1950-х работала на легендарной сцене. Также она снималась в кино и занималась озвучиванием — ее голосом говорит героиня Анастасии Вертинской в фильме «Алые паруса».

Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с мужем, актером Вячеславом Невинным, с которым они прожили 45 лет.