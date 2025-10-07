Станислав Любшин пришел проститься с Ниной Гуляевой

В МХТ имени Чехова началось прощание с актрисой, народной артисткой России Ниной Гуляевой. Она скончалась 3 октября на 95-м году жизни.
Проститься с Гуляевой пришли актеры труппы театра, в котором она прослужила около 70 лет. Среди них — Станислав Любшин и Авангард Леонтьев.
Знаменитость родилась в 1931 году. Окончила школу-студию МХАТ и с середины 1950-х работала на легендарной сцене. Также она снималась в кино и занималась озвучиванием — ее голосом говорит героиня Анастасии Вертинской в фильме «Алые паруса».
Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с мужем, актером Вячеславом Невинным, с которым они прожили 45 лет.