Станислав Любшин пришел проститься с Ниной Гуляевой

Знаменитость родилась в 1931 году. Окончила школу-студию МХАТ и с середины 1950-х работала на легендарной сцене. Также она снималась в кино и занималась озвучиванием — ее голосом говорит героиня Анастасии Вертинской в фильме «Алые паруса».