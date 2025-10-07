Дарья Мороз: экранизации должны побуждать прочесть первоисточник

«Было время, когда, как и у многих подростков, гаджеты вытесняли книги. Но вдруг она стала читать запоем, не выпускает книгу из рук. И я вижу, что ее ровесники тоже читают, у них есть жанры, которые они предпочитают — например, политическое фэнтези. Пусть это не всегда классика, но сам факт важен — книга снова входит в их жизнь», — подчеркнула Мороз.