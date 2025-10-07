55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в «голом» боди без бюстгальтера

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала фигуру в «голом» боди без бюстгальтера. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
55-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска журнала Vogue Hong Kong. На обложке супермодель предстала в фиолетовом полупрозрачном кружевном боди с декольте, которое дополнила длинным пальто в тон и шелковой зеленой юбкой. Образ манекенщицы завершили остроносые туфли на каблуках, анклет и золотое ожерелье. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.
В конце сентября звезду подловили папарацци во время Недели моды в Милане. Супермодель заметили перед показом Dolce & Gabbana. Манекенщица вышла в свет в черном топе из прозрачного кружева, жакете, туфлях на каблуках и массивных солнцезащитных очках. Звезда подиумов появилась на публике с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.
