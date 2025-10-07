Милла Йовович удивила фанатов чрезмерной худобой: «Надо откармливать»

Голливудскую актрису Миллу Йовович раскритиковали за чрезмерную худобу. Комментарии опубликованы на сайте Spletnik.
Знаменитость приняла участие в показе бренда Miu Miu, который прошел 6 октября в рамках Недели моды в Париже. Актриса вышла на подиум в темно-серой замшевой куртке, голубой рубашке с платком, черном кожаном фартуке и босоножках на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.
Интернет-пользователи обратили внимание на внешний вид актрисы. По мнению некоторых, Милла Йовович слишком сильно похудела.
«Милла испугала своим изможденным лицом», «Милла наверное на “Оземпике”», «Миллу надо откармливать, ей бы русского наваристого борща и пельменей побольше», «Что с лицом Миллы?!», «Милла будто пережила реальный зомби-апокалипсис», — писали читатели Spletnik.
В августе звезда показала кадры, сделанные во время отдыха с семьей на Гавайях и в штате Юта. На одном из снимков актриса была запечатлена со своим супругом Полом Андерсеном на закате на фоне океана. Артистка позировала в черном топе на бретелях с глубоким декольте, а ее муж предстал в белой рубашке. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с розовой помадой.
