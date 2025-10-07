Милла Йовович удивила фанатов чрезмерной худобой: «Надо откармливать»

В августе звезда показала кадры, сделанные во время отдыха с семьей на Гавайях и в штате Юта. На одном из снимков актриса была запечатлена со своим супругом Полом Андерсеном на закате на фоне океана. Артистка позировала в черном топе на бретелях с глубоким декольте, а ее муж предстал в белой рубашке. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с розовой помадой.