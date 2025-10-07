Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Неузнаваемый Кологривый в роли Садко в новом сериале братьев Андреасян: первые фото

Актер исполнил роль гусляра-рассказчика в комедии про современные реалии, перенесенные в Древнюю Русь, – смотрим кадры со съемок
Никита Кологривый на съемках сериала «Очень древняя Русь»
Никита Кологривый на съемках сериала «Очень древняя Русь»

Начались съемки комедийного сериала «Очень древняя Русь», в котором современные реалии переносятся в антураж XIII века. Главные роли в проекте исполняют Никита Кологривый, Антон Богданов, Янина Студилина, Ольга Хохлова, Оскар Кучера, Даниил Вахрушев и другие.

Сюжет комедии обыграет актуальные тенденции с учетом особенностей древней Руси: герои «занижают» лошадей, ставят им «литые» подковы, ходят в «терем красоты», где им проводят процедуры «ужаливания в губы», и общаются друг с другом с помощью «Вестило» — детей, передающих весточки.

Антон Богданов на съемках сериала «Очень древняя Русь»
Антон Богданов на съемках сериала «Очень древняя Русь»
Даниил Вахрушев на съемках сериала «Очень древняя Русь»
Даниил Вахрушев на съемках сериала «Очень древняя Русь»
Янина Студилина на съемках сериала «Очень древняя Русь»
Янина Студилина на съемках сериала «Очень древняя Русь»

Одним из важнейших персонажей в сериале станет гусляр-рассказчик Садко в исполнении Никиты Кологривого. Он будет появляться в разные моменты истории, пропевать мотивацию или предысторию героев и помогать зрителю лучше понять устройство этого диковинного мира.

Кадр из сериала «Очень древняя Русь»
Кадр из сериала «Очень древняя Русь»

Ради роли Садко Кологривый примерил густую бороду, усы и длинные прямые волосы. В работе над образом, по словам артиста, ему помогло участие в шоу «Звезды в стендапе» с Ильей Соболевым.

«Мне близка роль наблюдателя, рассказчика, — признается актер. — Потому что интересно отстраняться от событий, от главных героев, но при этом быть в теме сюжета».

Никита Кологривый на съемках сериала «Очень древняя Русь»
Никита Кологривый на съемках сериала «Очень древняя Русь»

Производством сериала «Очень древняя Русь» занимается «Кинокомпания братьев Андреасян». Режиссером выступает Ашот Кещян («Театральная зона»), креативным продюсером — Андрей Гаврилов («Искусство соблазна»).

Никита Кологривый на съемках сериала «Очень древняя Русь»
Никита Кологривый на съемках сериала «Очень древняя Русь»

По словам продюсера Сарика Андреасяна, в этом проекте «можно увидеть знакомые черты друзей, соседей или даже самих себя». «Мне нравится, что мы позволяем себе играть с формой: здесь и легкий абсурд, и юмор без тормозов, и немного здорового безумия».

Премьера сериала «Очень древняя Русь» состоится на канале ТНТ.