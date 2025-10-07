Начались съемки комедийного сериала «Очень древняя Русь», в котором современные реалии переносятся в антураж XIII века. Главные роли в проекте исполняют Никита Кологривый, Антон Богданов, Янина Студилина, Ольга Хохлова, Оскар Кучера, Даниил Вахрушев и другие.
Сюжет комедии обыграет актуальные тенденции с учетом особенностей древней Руси: герои «занижают» лошадей, ставят им «литые» подковы, ходят в «терем красоты», где им проводят процедуры «ужаливания в губы», и общаются друг с другом с помощью «Вестило» — детей, передающих весточки.
Одним из важнейших персонажей в сериале станет гусляр-рассказчик Садко в исполнении Никиты Кологривого. Он будет появляться в разные моменты истории, пропевать мотивацию или предысторию героев и помогать зрителю лучше понять устройство этого диковинного мира.
Ради роли Садко Кологривый примерил густую бороду, усы и длинные прямые волосы. В работе над образом, по словам артиста, ему помогло участие в шоу «Звезды в стендапе» с Ильей Соболевым.
«Мне близка роль наблюдателя, рассказчика, — признается актер. — Потому что интересно отстраняться от событий, от главных героев, но при этом быть в теме сюжета».
Производством сериала «Очень древняя Русь» занимается «Кинокомпания братьев Андреасян». Режиссером выступает Ашот Кещян («Театральная зона»), креативным продюсером — Андрей Гаврилов («Искусство соблазна»).
По словам продюсера Сарика Андреасяна, в этом проекте «можно увидеть знакомые черты друзей, соседей или даже самих себя». «Мне нравится, что мы позволяем себе играть с формой: здесь и легкий абсурд, и юмор без тормозов, и немного здорового безумия».
Премьера сериала «Очень древняя Русь» состоится на канале ТНТ.