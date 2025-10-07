Марго Робби вышла в свет в бомбере на голое тело

Голливудская актриса Марго Робби вышла в свет в бюстгальтере. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Звезда стала гостьей показа бренда Chanel, который состоялся 6 октября во время Недели моды в Париже. Актриса предстала перед фотографами в бюстгальтере и темно-синем костюме, состоящем из бомбера и широких брюк. Артистка дополнила свой образ кожаной сумкой на плечо, кольцом и обувью на каблуках. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.
Среди гостей закрытого мероприятия также были Николь Кидман, Педро Паскаль, Пенелопа Крус, Тильда Суинтон и другие знаменитости.
В сентябре Робби удивила фанатов экстремальным похудением после родов. Актриса продемонстрировала фигуру на премьере фильма «Большое смелое красивое путешествие». Она вышла на публику в «голом» платье из кристаллов с цветком на спине. Образ дополнили стринги, артистка при этом отказалась от бюстгальтера. Волосы ей уложили в аккуратный высокий пучок и сделали вечерний макияж с коралловой помадой.
Ранее Марго Робби призналась, что сходит с ума из-за карьеры.