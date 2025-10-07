62-летняя Деми Мур вернула свой образ 30-летней давности

Голливудская актриса Деми Мур кардинально изменила имидж. Знаменитость опубликовала фото с преображением в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
62-летняя звезда предстала перед камерой с длинной челкой. Актриса напомнила, что в последний раз ходила с похожей прической в 1996 году, когда вышел фильм «Стриптиз» с ее участием. Интернет-пользователи восхитились преображением знаменитости.
«Оставляйте челку», «Так хорошо, слишком хорошо! Мы любим тебя!» — писали поклонники в комментариях.
В конце сентября Мур стала гостьей премьеры короткометражного фильма Gucci, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Актриса позировала перед фотографами в медном макси-платье, украшенном пайетками. Артистка также надела массивные кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.
