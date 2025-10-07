Эмму Уотсон заметили с кольцом на безымянном пальце

По словам актрисы, семилетний перерыв в карьере был обусловлен тем, какое давление на нее оказывала слава в начале карьеры. Однако сейчас она заявила, что скучает по актерской работе. Описывая актерскую игру как «глубокую форму медитации», она также сказала, что глубоко скучает по ощущению свободы, которую дает актерская игра.