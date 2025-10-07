Эмму Уотсон заметили с кольцом на безымянном пальце

Актриса Эмма Уотсон, которая сыграла волшебницу Гермиону Грейнджер в «Гарри Поттере», спровоцировала слухи о тайной помолвке. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Знаменитость появилась на показе бренда Miu Miu, который прошел во время Недели моды в Париже. Журналисты заметили на безымянном пальце артистки кольцо в винтажном стиле с бриллиантом и предположили, что она помолвлена с возлюбленным, однокурсником из Оксфорда Кираном Брауном.
В сентябре актриса в подкасте журналиста Джея Шетти назвала давление общества, которое принуждает женщин вступать в брак, «насилием и жестокостью». При этом она призналась, что хотела бы выйти замуж.
До этого звезда заявила изданию Metro, что «ее жизнь достигла дна».
По словам актрисы, семилетний перерыв в карьере был обусловлен тем, какое давление на нее оказывала слава в начале карьеры. Однако сейчас она заявила, что скучает по актерской работе. Описывая актерскую игру как «глубокую форму медитации», она также сказала, что глубоко скучает по ощущению свободы, которую дает актерская игра.
«Самое главное, на самом деле — это основа твоей жизни — это твой дом, друзья и семья. Думаю, я так много работала так долго, что моя жизнь как бы достигла дна», — поделилась знаменитость.
Ранее Джоан Роулинг обвинила Эмму Уотсон в невежестве.