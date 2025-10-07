История о любви, боли и надежде — турецкий сериал «Далекий город» покорил зрителей не только трогательным сюжетом, но и атмосферой, в которую хочется погружаться снова и снова. Но мало кто знает, сколько труда, вдохновения и даже импровизации скрыто за кадром.
В статье расскажем, как создавался сериал «Далекий город», где и когда проходили съемки, а также какой бюджет был вложен в производство. Вас ждут интересные факты, неожиданные подробности и секреты со съемочной площадки.
Особенности съемочного процесса сериала «Далекий город»
«Далекий город» (Uzak Şehir) — это история о молодой женщине по имени Алья Альбора, которая после смерти мужа возвращается из Канады в Турцию, чтобы похоронить его на родине — в древнем городе Мардин. Но то, что должно было стать последним прощанием, оборачивается для нее началом тяжелого испытания. Семья мужа, влиятельный клан Альбора, не желает отпускать ее сына, и Алья оказывается втянута в череду семейных тайн, эмоциональных конфликтов и борьбу за власть. На этом фоне разворачивается драма о внутренней силе, любви и способности женщины выстоять, даже когда судьба безжалостна.
Первый сезон «Далекого города» вышел на экраны в ноябре 2024 года и быстро стал одним из самых обсуждаемых турецких проектов года. В нем 28 серий по два с лишним часа каждая — классический формат для крупных турецких драм. Финал сезона зрители увидели летом 2025-го, а вскоре после этого создатели объявили о продолжении.
Такой успех неудивителен: помимо яркой актерской игры и сильной истории, внимание привлекло и то, как именно создавался этот сериал — где проходили съемки, какие творческие решения принимали режиссеры и с какими сложностями столкнулась съемочная группа. Об основных нюансах кинопроизводства расскажем далее.
De Mardin — главная музыкальная композиция сериала
Главной музыкальной темой сериала стала композиция «De Mardin», написанная легендарной турецкой певицей Сезен Аксу специально для сериала. Песня — не просто фон, она органично соединяет музыку чужого, классического происхождения — гитарного концерта Хоакина Родриго — с адаптированными турецкими словами, которые Сезен Аксу тщательно подбирала в течение нескольких недель.
Исполнение композиции доверили новым голосам — вокалисткам Туба Онал и Сибель Гюрсою, которые придают треку своей свежей интонацией и эмоциональной глубиной. В музыкальной обработке задействованы аранжировка Атакана Илгызаğа, мастеринг и микс Мурата Булута, тонмастер — Арзу Алсан. Все это создает атмосферу, соответствующую настроению сериала: сочетание древности и боли, семейных конфликтов и личного сопротивления в атмосфере Мардина.
Модифицированный Range Rover
Range Rover Джихана Альборы — один из самых запоминающихся «героев» сериала. Этот автомобиль специально модифицировали для съемок «Далекого города», ведь по сценарию ему предстояло участвовать в зрелищных погонях по узким дорогам и полевым тропам. Обычная версия машины просто не выдержала бы таких нагрузок, поэтому создатели решили немного усовершенствовать транспорт главного героя.
Что именно изменили в автомобиле, остается за кадром, однако известно, что стоимость этого авто составляет около 7,5 миллиона рублей. Зрители в шутку называют сериал «турецким „Форсажем“», ведь сцены с участием машины Джихана получились по-настоящему динамичными.
Нарлы и Мардин — основные локации сериала
Одним из ключевых съемочных мест сериала является деревня Нарлы (местное название — Halaxe) в районе Midyat провинции Мардин. Именно здесь, средь старинных каменных домов, узких улиц и двориков с арками, разворачиваются многие сцены, передающие колорит региона.
Особняки в стиле Midyat, с их каменной кладкой, арочными окнами и традиционным архитектурным обликом, часто используются как визуальная основа «дома семьи Альбора».
Синем Унсал играла роль Альи на основе собственных наблюдений
В интервью для Vogue Türkiye Синем призналась, что в работе над ролью Альи ей были особенно важны становление персонажа через детали, взаимодействие с костюмами, аксессуарами, манерой поведения — все, что помогает в буквальном смысле слова перевоплотиться в героиню.
Она говорит, что особенно ценит, когда команда уделяет внимание стойкости персонажа — как визуальной (в том числе через одежду), так и эмоциональной. Синем отмечает, что один из самых любимых моментов — наблюдать, как герои — особенно такие как Алья — развиваются на экране, и что ей нравится, когда костюм, прическа и аксессуары усиливают эту эволюцию, подчеркивая характер и внутреннюю силу.
Когда проходили съемки сериала «Далекий город»
Сериал стартовал в эфире осенью 2024 года на телеканале Kanal D. Съемки первой серии завершились к лету 2025 года, поскольку сезон из 28 серий подошел к финалу — последняя серия первого сезона вышла в июне 2025 года.
Что касается подготовки ко второму сезону, команда вновь вышла на площадки в августе 2025 года: по разным источникам, съемки 2-го сезона начались примерно с конца августа.
Бюджет съемок сериала «Далекий город»
Производство одной серии турецкого сериала «Далекий город» обходится создателям примерно в 4,2 миллиона рублей.
Первый сезон стоил более 100 миллионов рублей. Эти суммы делают проект одним из самых дорогих в истории турецкого телевидения: для сравнения, даже на легендарный сериал «Великолепный век» потратили меньше.