«Далекий город» (Uzak Şehir) — это история о молодой женщине по имени Алья Альбора, которая после смерти мужа возвращается из Канады в Турцию, чтобы похоронить его на родине — в древнем городе Мардин. Но то, что должно было стать последним прощанием, оборачивается для нее началом тяжелого испытания. Семья мужа, влиятельный клан Альбора, не желает отпускать ее сына, и Алья оказывается втянута в череду семейных тайн, эмоциональных конфликтов и борьбу за власть. На этом фоне разворачивается драма о внутренней силе, любви и способности женщины выстоять, даже когда судьба безжалостна.