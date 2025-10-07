Дочь Робина Уильямса пожаловалась на ролики с актером, созданные ИИ

Дочь Робина Уильямса Зельда в соцсети призвала поклонников не присылать ей ролики с отцом, созданные искусственным интеллектом.
Знаменитость призналась, что никогда не поймет такие сгенерированные изображения. Она уверена, что ее отец этого бы не хотел.
«Если вы пытаетесь меня троллить, то меня троллили гораздо сильнее. Я просто пойду дальше. Если у вас есть какая-то порядочность, просто перестаньте поступать так со мной, с ним и со всеми. Точка. Это тупо, это просто трата времени», — поделилась дочь артиста.
Робина Уильямса не стало 11 августа 2014 года. На протяжении многих лет известный артист боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.
Ранее стало известно, почему Робин Уильямс снизил гонорар на $7 млн за «Аладдина».