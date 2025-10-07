Ричмонд
Актриса сериала «Кухня» Ела Санько сломала позвоночник

Shot: актриса Ела Санько сломала позвоночник после падения
Ела Санько в сериале «Художник»
Ела Санько в сериале «Художник»

Актриса Ела Санько получила серьезную травму после падения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, знаменитость обратилась к врачу из-за сильных болей в груди и пояснице. Они появились после того, как актриса упала у себя дома. В больнице артистке диагностировали закрытый перелом поясничного позвонка.

Медики запретили Санько физическую нагрузку в течение двух месяцев. Затем артистке предстоит заняться курсом лечебной физкультуры.

Звезда окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в 1969 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Позже она работала в Драматическом театре Прикарпатского военного округа в городе Львове, Центральном академическом театре Советской армии (ЦАТСА).

В фильмографии Санько более 180 работ. Она принимала участие в таких проектах, как «Кухня», «Зять», «Преступление и наказание», «13 клиническая. Начало», «Дети перемен», «Первокурсницы», «Хор», «Папины дочки. Новые», «Легенда о Тиле. Фильм первый — Пепел Клааса».