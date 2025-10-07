Фильм «Первый на Олимпе» расскажет о легендарном советском спортсмене Юрии Тюкалове — двукратном олимпийском чемпионе по академической гребле, человеке с непростой судьбой и удивительной целеустремленностью. Это история не только о спорте, но и о времени, в котором жил герой, о преодолении и силе духа.
В статье собрали все, что известно о проекте: когда выйдет «Первый на Олимпе», где проходили съемки, кто сыграл главные роли и каким будет сюжет фильма.
Известно ли, когда выйдет фильм «Первый на Олимпе»
Премьера фильма в российских кинотеатрах запланирована на 9 октября 2025 года.
«Первый на Олимпе» — спортивная драма о легендарном советском гребце Юрии Тюкалове. Режиссером картины выступил Артем Михалков, сценарий написал Михаил Зубко. Проект создан при участии компаний Star Media, телеканала «Россия-1» и дистрибьютора «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино. Фильм создан на основе реальных событий.
Где проходили съемки фильма «Первый на Олимпе»
Основные съемки фильма «Первый на Олимпе» проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На Неве специально для картины создавали декорации, где снимались ключевые сцены — тренировки и соревнования героя. В Ленинградской области съемки велись в Сестрорецке, на территории гребной базы спортивной школы олимпийского резерва имени В. Коренькова.
Помимо этого, отдельные эпизоды фильма снимались в Выборге — в кадре можно увидеть его набережные, старинные улицы и архитектурные памятники. Также съемочная группа работала в Москве и Сочи, что позволило сделать визуальный ряд картины более разнообразным и атмосферным.
Кто снимается в фильме «Первый на Олимпе»
Главную роль двукратного олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова исполнил Глеб Калюжный.
Вместе с ним в фильме сыграли:
Елена Лядова — Вера Савримович, тренер и наставница спортсменов;
Андрей Смоляков — Иван Колосов, опытный тренер;
Артем Быстров — Михаил Савримович, коллега и наставник Тюкалова;
Владимир Ильин — Ильич, наставник Юрия Тюкалова;
Алексей Кравченко — Левитин.
О чем будет фильм «Первый на Олимпе»
Фильм расскажет о судьбе Юрия Тюкалова — юного ленинградца, выжившего во время блокады. Пережив ужасы войны и лишения, он с трудом нашел силы жить дальше, но встреча с тренерами Михаилом и Верой Савримовичами стала переломным моментом: они увидели в нем потенциал и помогли ему обрести цель, веру в себя и внутреннее возрождение.
Герой вступил в команду людей, чьи жизни тоже были истоптаны войной — каждый нес свои раны и воспоминания. Но вместе они создавали дух взаимной поддержки и единства, что помогало преодолевать не только внешние трудности, но и внутренние сомнения. Через долгие часы тяжелых тренировок, борьбу с усталостью и страхом, Юрий постепенно становился сильнее — физически и духовно.
В центре сюжета — амбициозная цель: Олимпиада в Хельсинки 1952 года, где главный герой выступал не просто за себя, а за идеалы, возвращение страны к жизни и достоинство поколения, которое выстояло. Победа в таком контексте — не только спортивный триумф, но и символ возрождения и мужества народа.