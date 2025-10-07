Фильм расскажет о судьбе Юрия Тюкалова — юного ленинградца, выжившего во время блокады. Пережив ужасы войны и лишения, он с трудом нашел силы жить дальше, но встреча с тренерами Михаилом и Верой Савримовичами стала переломным моментом: они увидели в нем потенциал и помогли ему обрести цель, веру в себя и внутреннее возрождение.