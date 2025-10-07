Ричмонд
20% всей господдержки Минкультуры выделено на детское кино

Ведомство в прошлом году распределило 383 млн рублей среди 40 анимационных и игровых фильмов
Кадр из мультфильма «ФиксиКино. Большая перемена»
Кадр из мультфильма «ФиксиКино. Большая перемена»

Вместо запланированных 15% в 2015 году Минкультуры выделило на детское кино 20% от общей суммы господдержки — 383 млн из 1,9 млрд рублей. 205 млн между собой распределили 6 игровых фильмов, 178 млн — 34 мультфильмов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Среди поддержанных проектов — 12 серий юмористического киножурнала «Ералаш», приключенческий детектив «Письмо из прошлого» по повести Татьяны Устиновой, комедия от бывшего кавээнщика Леонида Марголина «Спасти Пушкина», мультсериалы «Фиксики» и «Барбоскины».

По правилам 2015 года, создатели детского кино могли претендовать на поддержку до 60 млн рублей, аниматоры — до 50 млн, если полный метр, и до 250 тыс. за минуту, если короткий метр или сериал. Во всех случаях субсидия не могла превышать ⅔ бюджета.

Начиная с 2014 года ведомство увеличивает господдержку детского кино, заложив планку в 15% от общей суммы господдержки.

«Несмотря на то что детское кино не всегда несет серьезный прокатный потенциал и тяжело окупается, мы постепенно увеличиваем его субсидирование», подчеркнул Владимир Мединский на пресс-конференции в июле 2014 года.

Приоритеты господдержки на будущий, 2016 год, объявленный Годом российского кино, пока обсуждаются, но уже известно, что в три раза будет увеличена субсидия дебютных фильмов — с 80 млн до 250 млн рублей минимум, которую распределят среди 10 проектов.

В 2015 году общая сумма господдержки составила более 6 млрд рублей — Министерство культуры распределило 1,9 млрд рублей, Фонд кино — более 4 млрд. Традиционно ведомство поддерживает авторское, документальное, дебютное кино и анимацию, фонд отвечает за потенциально зрительское кино.