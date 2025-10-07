20% всей господдержки Минкультуры выделено на детское кино

Вместо запланированных 15% в 2015 году Минкультуры выделило на детское кино 20% от общей суммы господдержки — 383 млн из 1,9 млрд рублей. 205 млн между собой распределили 6 игровых фильмов, 178 млн — 34 мультфильмов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Среди поддержанных проектов — 12 серий юмористического киножурнала «Ералаш», приключенческий детектив «Письмо из прошлого» по повести Татьяны Устиновой, комедия от бывшего кавээнщика Леонида Марголина «Спасти Пушкина», мультсериалы «Фиксики» и «Барбоскины».