Суды рассматривают более 20 исков «Союзмультфильма» о защите авторских прав

В исках «Союзмультфильм» указывает на якобы неправомерное использование персонажей мультфильмов
Скульптура Волка из мультфильма «Ну, погоди!» у входа на киностудию «Союзмультфильм»
Скульптура Волка из мультфильма «Ну, погоди!» у входа на киностудию «Союзмультфильм»Источник: Legion-Media.ru

Российские суды рассматривают не менее 26 новых исков киностудии «Союзмультфильм», касающихся защиты авторских прав, свидетельствуют судебные документы.

Соотвествующие обращения от этой организации поступили, в частности, в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский суды Москвы. В них киностудия обращает внимание на якобы неправомерное использование персонажей мультфильмов в коммерческих целях.

Напомним, ранее суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» по поводу использования изображения крокодила Гены. С ответчика взыскано 50 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав киностудии.

В июле сообщалось о разбирательствах, касающихся лицензионных соглашений «Союзмультфильма» и американской компании LaRubint Corp. об использовании образа Чебурашки в Японии.