Суды рассматривают более 20 исков «Союзмультфильма» о защите авторских прав

Российские суды рассматривают не менее 26 новых исков киностудии «Союзмультфильм», касающихся защиты авторских прав, свидетельствуют судебные документы.
Соотвествующие обращения от этой организации поступили, в частности, в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский суды Москвы. В них киностудия обращает внимание на якобы неправомерное использование персонажей мультфильмов в коммерческих целях.
Напомним, ранее суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» по поводу использования изображения крокодила Гены. С ответчика взыскано 50 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав киностудии.
В июле сообщалось о разбирательствах, касающихся лицензионных соглашений «Союзмультфильма» и американской компании LaRubint Corp. об использовании образа Чебурашки в Японии.