В Петербурге пройдут выставка и кинопремьера к юбилею Светланы Крючковой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) отметит выставкой и премьерным кинопоказом две знаковых даты из жизни народной артистки России Светланы Крючковой. В июне актрисе исполнилось 75 лет, а в октябре исполнится 50 лет ее работы в БДТ.
Выставка откроется во вторник в Большом зрительском фойе театра и будет работать до 23 октября.
«На выставке зрители смогут увидеть много редких фотографий из спектаклей, с репетиций, из закулисной жизни. А весной мы непременно встретимся в театре на моем юбилейном вечере “Полвека в БДТ”, где я расскажу о важных моментах своей жизни и о людях, с которыми меня свела судьба, буду читать любимые стихи и петь любимые песни», — прокомментировала журналистам это событие Светлана Крючкова.
Также к юбилеям приурочен показ новой киноработы артистки: 9 октября на Основной сцене БДТ зрители смогут посмотреть художественный фильм режиссера Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки», где главные роли сыграли Светлана Крючкова и Александр Адабашьян.
«Это фильм про мудрость, спокойствие, терпение и прощение двух пожилых людей. Про их оптимизм и любовь к друг другу и к жизни. Всего этого сейчас не хватает многим людям, особенно молодым. Поэтому к этим старикам, к их теплу и дому тянутся, как к огню, те, кому холодно и кому нужна помощь и поддержка. Фильм замечательный, и я рада, что зрители увидят его в моем родном театре», — рассказала актриса.
Уроженка Кишинева, Светлана Крючкова начинала свой профессиональный путь в Москве, где окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного театра. Переехав в Ленинград, она по приглашению Георгия Товстоногова стала актрисой БДТ. Сыграла на этой сцене множество ролей, в числе которых — Люба в «Фантазиях Фарятьева», Аксинья в «Тихом Доне», Купавина в «Волках и овцах», Мамаева в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», Раневская в «Вишневом саде», Бабуленька в «Игроке», Фру Элен Алвинг в «Привидениях».
Кинороли и награды
Среди наиболее известных киноработ актрисы — «Большая перемена», «Не может быть!», «Старший сын», «Женитьба», «Безымянная звезда», «Родня», «Утомленные солнцем», «Похороните меня за плинтусом», «Ликвидация», «Одесский пароход».
Светлана Крючкова награждена премией «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Она лауреат Царскосельской художественной премии и дважды — премии «Ника». Среди ее наград — почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».