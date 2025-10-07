Дарья Мороз снимет экранизацию славянского фэнтези «Мара и Морок»

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Актриса и режиссер Дарья Мороз работает над экранизацией молодежного фэнтези современной российской писательницы Лии Арден «Мара и Морок». Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
«Есть новые замыслы, в том числе проект по экранизации книги “Мара и Морок” — это большое славянское фэнтези. Надеюсь, она состоится», — рассказала актриса. Ранее креативный директор онлайн-кинотеатра Kion Илья Бурец анонсировал начало работы над экранизацией совместно с кинокомпанией Star Media.
Сюжет разворачивается спустя два века после трагических событий, постигших семью главной героини Мары — воскресшей избранницы богини смерти. Когда-то она и ее сестры пользовались уважением людей и помогали им, но однажды все они погибли. Спустя десятилетия правители Аракена решают вернуть Мару к жизни, связав ее судьбу со слугой Тени Мороком.
Кроме того, по словам Мороз, она завершила работу над вторым сезоном своего режиссерского проекта «Секс. До и после».
«Да, я только что закончила второй сезон этого сериала», — отметила она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Актриса также сообщила, что продолжает активно работать и в театре.
«В театре тоже много работы: мы играем спектакль “Три тополя на Плющихе”, и впереди у нас гастроли по стране», — заключила Мороз.