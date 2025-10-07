Дарья Мороз снимет экранизацию славянского фэнтези «Мара и Морок»

Сюжет разворачивается спустя два века после трагических событий, постигших семью главной героини Мары — воскресшей избранницы богини смерти. Когда-то она и ее сестры пользовались уважением людей и помогали им, но однажды все они погибли. Спустя десятилетия правители Аракена решают вернуть Мару к жизни, связав ее судьбу со слугой Тени Мороком.