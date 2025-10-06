Ричмонд
Эми Шумер удивила поклонников кардинальным похудением

Актриса показала результат своего преображения в соцсети

Эми Шумер опубликовала в личном блоге новое фото и получила массу восторженных комментариев от подписчиков, которые заметили преображение актрисы.

Эми Шумер с подругами, фото: соцсети
Эми Шумер с подругами, фото: соцсети

Эми поделилась снимком с подругами — Алекс Сакс и Джиллиан Белл. Звезда позировала в черном мини-платье Miu Miu с поясом и туфлях на каблуке с открытым носком.

Эми Седарис прокомментировала: «Ты выглядишь потрясающе. Стильно!». Звезда шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» Маргарет Джозеф также обратила внимание на то, как похудела Шумер, написав: «Отличные ноги!». Ли Дэниелс, в свою очередь, назвал Шумер «скинни-мамочкой».

Эми Шумер впервые рассказала, что принимает препарат для похудения в марте. Она отметила, что лекарство не покрывается страховкой, если только у пациента нет диабета или тяжелой стадии ожирения.

«У меня действительно хороший опыт в этом плане, — добавила актриса. — И я хотела честно рассказать вам об этом».