Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Матвеев назвал творчество Стругацких российским литературным наследием

Актер снялся в сериале по мотивам романа Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике»

Компания «Медиаслово» завершила съемки сериала «Полдень». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Проект снят по роману Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Действие романа и сериала развивается в 2278 году. По сюжету, ученый Максим Каммерер отправляется на миссию найти Льва Абалкина — прогрессора, который, вопреки правилам, прервал свою экспедицию на планете Надежда и вернулся на Землю.

Исполнитель роль Абалкина Максим Матвеев заявил, что творчество Стругацких является российским литературным наследием. Артист признался, что ему интересно, какой получится трактовка первой экранизации «Жука в муравейнике».

Юрий Колокольников, сыгравший Каммерера, назвал режиссера проекта и Стругацких равноценными авторами сериала.

«Безусловно, прежде всего у режиссера есть литература — почва, на которой он выстраивает мир, но это в любом случае их общий мир. Вообще, это большое везение, когда актер попадает в руки визионера, который выстраивает свои кубики, и становится одним из этих кубиков», — поделился актер.

Режиссер картины — Клим Козинский. В ролях: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев и другие.