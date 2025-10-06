Максим Матвеев назвал творчество Стругацких российским литературным наследием

Компания «Медиаслово» завершила съемки сериала «Полдень». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.
Проект снят по роману Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Действие романа и сериала развивается в 2278 году. По сюжету, ученый Максим Каммерер отправляется на миссию найти Льва Абалкина — прогрессора, который, вопреки правилам, прервал свою экспедицию на планете Надежда и вернулся на Землю.
Исполнитель роль Абалкина Максим Матвеев заявил, что творчество Стругацких является российским литературным наследием. Артист признался, что ему интересно, какой получится трактовка первой экранизации «Жука в муравейнике».
Юрий Колокольников, сыгравший Каммерера, назвал режиссера проекта и Стругацких равноценными авторами сериала.
«Безусловно, прежде всего у режиссера есть литература — почва, на которой он выстраивает мир, но это в любом случае их общий мир. Вообще, это большое везение, когда актер попадает в руки визионера, который выстраивает свои кубики, и становится одним из этих кубиков», — поделился актер.
Режиссер картины — Клим Козинский. В ролях: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев и другие.