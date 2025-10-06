Яна Кошкина воссоединилась с супругом после двух месяцев развода

Звезда сериалов Яна Кошкина появилась на премьере мюзикла «Любовь без памяти», основанного на композициях Басты. Во время общения с журналистами Кошкина развеяла слухи о своей бурной личной жизни после развода. Актриса открыто заявила о своем возвращении к мужу и гармонии в их отношениях.
«Нет, моя личная жизнь совсем не бурная, это все слухи. Я однолюб. Я не знаю, как одним словом охарактеризовать любовь, это самое важное чувство в жизни. У меня все хорошо!», — поделилась Кошкина.
В начале лета прогремела новость о расставании актрисы с 28-летним Анатолием Черкасовым. Брак Яны Кошкиной и Анатолия Черкасова, официально зарегистрированный менее двух лет назад, казался непрочным. Однако судьба распорядилась иначе — пара вновь вместе.
Яна Кошкина также развеяла доводы о возможном пополнении в семье, дав понять, что в ближайшем будущем не готова к рождению первенца.