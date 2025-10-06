Ричмонд
В Москве пройдет фестиваль хорроров

Кинофестиваль «НСТ Хоррор Фест» начнется 16 октября в Москве
Кадр из фильма «Ловушка для кролика»
Кадр из фильма «Ловушка для кролика»

В Москве состоится кинофестиваль фильмов в жанре ужасов «НСТ Хоррор Фест». Об этом сообщает Telegram-канал «Фильм Про».

Фестиваль пройдет с 16 по 19 октября в кинотеатре «Пять звезд» на Павелецкой. Фильмом-открытием станет картина Брина Чейни «Ловушка для кролика». По сюжету двое музыкантов решили записать альбом в маленьком домике в глуши. Во время пребывания они записывают странный звук, пробудивший древнее зло.

Кадр из фильма «Голосовой помощник»
Кадр из фильма «Голосовой помощник»

В конкурсную программу фестиваля также вошли картины России, Южной Кореи, Японии и США. Среди них: «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы» Наташи Кермани; «Паранормальное явление. Шум» Кима Су-джин; «Голосовой помощник» Олега Витвицкого; «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» Пьера Цигаридиса; «Извне. Петля времени» Коуди Эшфорд.

Фильмом закрытия станет японский хоррор «Кинопроба» Такаси Миикэ. Во внеконкурсной программе гости мероприятия смогут увидеть пилотный эпизод сериала «Не шурши» и отечественные короткометражные фильмы «Юер» и «Маньячина».

Программный директор фестиваля Егор Москвитин добавил, что в рамках мероприятия также пройдет секретный показ. Название картины не разглашается. Москвитин пообещал, что проект удивит зрителей.