В Москве пройдет фестиваль хорроров

Фестиваль пройдет с 16 по 19 октября в кинотеатре «Пять звезд» на Павелецкой. Фильмом-открытием станет картина Брина Чейни «Ловушка для кролика». По сюжету двое музыкантов решили записать альбом в маленьком домике в глуши. Во время пребывания они записывают странный звук, пробудивший древнее зло.