Актер «Короны» и «Доктора Кто» умер в возрасте 96 лет

Вудвайн наиболее известен зрителям по ролям в фильмах «Американский оборотень в Лондоне» и «Корона» на Netflix. Помимо этого, он сыграл инспектора-детектива Уитти в полицейской драме BBC 1960-х годов «Тачки Z», которая также была популярной среди зрителей.