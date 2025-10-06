Беглов: на «Ленфильме» не будет проектов, не связанных с кино

Губернатор подчеркнул, что «Ленфильм» — это достояние России, старейшая студия, которой уже больше 100 лет. Именно здесь прошел первый в российской истории кинопоказ. На Ленфильме сняли «Чапаева», «Небесный тихоход», «Золушку» и «Петра Первого», «Гамлета», «Приключения Шерлока Холмса», «Собачье сердце», «Блокаду» — всего более 1,5 тыс. фильмов.