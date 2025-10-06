Ричмонд
Беглов: на «Ленфильме» не будет проектов, не связанных с кино

Работа киностудии будет сосредоточена на создании патриотических и исторических картин
Ленфильм
ЛенфильмИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Принцип развития территории «Ленфильма», переданной в собственность Санкт-Петербурга, не предполагает реализацию проектов, не связанных с кино. Об этом сообщил в эфире «Радио России» губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Хочу твердо обозначить нашу позицию. “Ленфильм” и его территория должны развиваться исключительно в интересах кинопроизводства. Никаких проектов, не связанных с кино, здесь не планируется», — заявил Беглов.

Он отметил, что по общему решению с Министерством культуры работа киностудии будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино. При этом «киностудия станет производственной базой для любых заинтересованных кинокомпаний».

Губернатор подчеркнул, что «Ленфильм» — это достояние России, старейшая студия, которой уже больше 100 лет. Именно здесь прошел первый в российской истории кинопоказ. На Ленфильме сняли «Чапаева», «Небесный тихоход», «Золушку» и «Петра Первого», «Гамлета», «Приключения Шерлока Холмса», «Собачье сердце», «Блокаду» — всего более 1,5 тыс. фильмов.

После распада СССР студия переживала непростые времена. Но, по словам губернатора, поддержка города и государства позволит вернуть ей статус одного из лидеров киноиндустрии.