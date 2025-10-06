Джулия Робертс посетила специальный показ фильма «После охоты» в театре Дэвида Геффена в Лос-Анджелесе. Она сыграла в проекте одну из главных ролей. На мероприятие 57-летняя актриса пришла в ярко-розовом платье Greta Constantine длины миди.
Звезда фильма «Красотка» выбрала наряд с объемными рукавами до локтя, с глубоким декольте и пышной юбкой со складками, а также черные туфли-лодочки на шпильках.
Робертс слегка завила волосы и сделала стильную укладку и яркий макияж. Свой образ она дополнила колье Sabyasachi, украшенное самоцветами в сочетании с бриллиантами, а также длинными серьгами с драгоценными камнями и клатчем в тон наряду.
Актриса рассказала, что ранее уже надевала это платье в 2022 году. Однако в этот раз она его немного изменила, отрезав один ярус от юбки.
«Это то же самое платье, в котором я была на премьере “Билета в рай” в Лос-Анджелесе три года назад», — сказала она Variety.
Ранее Джулия Робертс повторила свой культовый образ 35-летней давности.