49-летняя звезда «Клона» показала фигуру в бикини

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли снялась в крошечном бикини. Актриса позировала на шезлонге, загорая на солнце, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Ааа…Витамин D. Только что пришел», — отшутилась 49-летняя артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Слишком красивая», «Идеальная», «Дива», «Богиня», «Невероятная», «Вау», «Огонь», «Чертовски красивая женщина», «Красота так и остается с вами», «Боже, нереальная», «Безупречна, как всегда».
Актриса рассказывала журналистам, что в ее жизни постоянно присутствует спорт. Антонелли каждый день стоит в планке и несколько раз в неделю занимается с персональным тренером, чтобы поддерживать тело в тонусе. А также знаменитость ведет здоровый образ жизни и старается есть только полезную еду, отказавшись от любимой «запрещенки» ради фигуры. Актриса признавалась, что любит публиковать фото в купальниках и откровенных нарядах, демонстрируя результаты своего труда. По мнению звезды, она имеет право гордиться собой.
Звезда не скрывает, что делает все возможное, чтобы продлить красоту и молодость. Знаменитость является фанатом ботокса. По словам Антонелли, она нашла «своего» косметолога, которому полностью доверяет, поэтому не опасается последствий. Артистка также сделала абдоминопластику после рождения детей, чтобы решить проблему с диастазом и восстановить эстетичный вид живота.
У знаменитости трое детей. Первенца Пьетро она родила в 2005 году от коллеги по сериалу Мурилу Бенисиу, а в 2010 году у звезды появились дочери-двойняшки от режиссера Леонардо Ногейра.
Ранее Джованна Антонелли повторила модный тренд и показала, как менялась с годами.