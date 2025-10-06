Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

49-летняя звезда «Клона» показала фигуру в бикини

Актриса Джованна Антонелли снялась в купальнике
49-летняя звезда «Клона» снялась в крошечном бикини
49-летняя звезда «Клона» снялась в крошечном бикиниИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли снялась в крошечном бикини. Актриса позировала на шезлонге, загорая на солнце, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Ааа…Витамин D. Только что пришел», — отшутилась 49-летняя артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Слишком красивая», «Идеальная», «Дива», «Богиня», «Невероятная», «Вау», «Огонь», «Чертовски красивая женщина», «Красота так и остается с вами», «Боже, нереальная», «Безупречна, как всегда».

Актриса рассказывала журналистам, что в ее жизни постоянно присутствует спорт. Антонелли каждый день стоит в планке и несколько раз в неделю занимается с персональным тренером, чтобы поддерживать тело в тонусе. А также знаменитость ведет здоровый образ жизни и старается есть только полезную еду, отказавшись от любимой «запрещенки» ради фигуры. Актриса признавалась, что любит публиковать фото в купальниках и откровенных нарядах, демонстрируя результаты своего труда. По мнению звезды, она имеет право гордиться собой.

Звезда не скрывает, что делает все возможное, чтобы продлить красоту и молодость. Знаменитость является фанатом ботокса. По словам Антонелли, она нашла «своего» косметолога, которому полностью доверяет, поэтому не опасается последствий. Артистка также сделала абдоминопластику после рождения детей, чтобы решить проблему с диастазом и восстановить эстетичный вид живота.

У знаменитости трое детей. Первенца Пьетро она родила в 2005 году от коллеги по сериалу Мурилу Бенисиу, а в 2010 году у звезды появились дочери-двойняшки от режиссера Леонардо Ногейра.

Ранее Джованна Антонелли повторила модный тренд и показала, как менялась с годами.