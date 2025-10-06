Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роберт Паттинсон рассказал, как изменилась его жизнь после рождения дочери

Актер признался, что ему нравится заботиться о наследнице

Роберт Паттинсон рассказал, как он изменился после рождения дочери. 39-летний актер признался, что он открыл в себе новое качество, о котором ранее не подозревал.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус с дочерью
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус с дочерьюИсточник: Legion-Media

«У меня оказалось столько терпения! Это забавно, это даже не терпение, а мне правда нравится заботиться о малышке. И это так удивило меня», — рассказал Паттинсон в интервью журналу ICON.

В мае 2025 года на пресс-конференции на Каннском кинофестивале, где актер вместе с Дженнифер Лоуренс представил фильм «Умри, моя любовь», он признался, что дочь дает ему энергию и вдохновение.

«Я думаю, что самым неожиданным образом рождение ребенка дает тебе огромный запас энергии и вдохновения. Это другой вид энергии», — заявил актер.

Роберт Паттинсон с дочерью
Роберт Паттинсон с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Он добавил, что буквально на следующий день после рождения дочери стал другим человеком.

«С тех пор, как она родилась, изменился мой подход к работе. И да, на следующий день ты становишься совершенно другим человеком», — заявил актер.

Напомним, Роберт Паттинсон впервые стал отцом в марте 2024 года. У актера и его возлюбленной, актрисы и певицы Сьюки Уотерхаус, родилась дочь. Звезды состоят в отношениях с 2018 года.