Роберт Паттинсон рассказал, как он изменился после рождения дочери. 39-летний актер признался, что он открыл в себе новое качество, о котором ранее не подозревал.
«У меня оказалось столько терпения! Это забавно, это даже не терпение, а мне правда нравится заботиться о малышке. И это так удивило меня», — рассказал Паттинсон в интервью журналу ICON.
В мае 2025 года на пресс-конференции на Каннском кинофестивале, где актер вместе с Дженнифер Лоуренс представил фильм «Умри, моя любовь», он признался, что дочь дает ему энергию и вдохновение.
«Я думаю, что самым неожиданным образом рождение ребенка дает тебе огромный запас энергии и вдохновения. Это другой вид энергии», — заявил актер.
Он добавил, что буквально на следующий день после рождения дочери стал другим человеком.
«С тех пор, как она родилась, изменился мой подход к работе. И да, на следующий день ты становишься совершенно другим человеком», — заявил актер.
Напомним, Роберт Паттинсон впервые стал отцом в марте 2024 года. У актера и его возлюбленной, актрисы и певицы Сьюки Уотерхаус, родилась дочь. Звезды состоят в отношениях с 2018 года.