Светлана Иванова опубликовала редкие фото с дочерью, не скрывая ее лица

Актриса Светлана Иванова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фото с младшей дочерью, не скрывая ее лица. Она показала кадры, снятые во время семейного отдыха в Израиле.
«Пленка. Лето. 2025», — отметила звезда.
Мире семь лет. Знаменитость родила дочь от режиссера Джаника Файзиева. Поклонники знаменитостей только в декабре 2024 года впервые увидели лицо их ребенка. Девочка снялась с матерью и сестрой для обложки журнала.
Иванова воспитывает двоих детей от Файзиева, с которым состоит в отношениях с 2011 года: помимо Миры, супруги растят 13-летнюю Полину. Артисты познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам.
