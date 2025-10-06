Ричмонд
Светлана Иванова опубликовала редкие фото с дочерью, не скрывая ее лица

Актриса показала младшую дочь от режиссера Файзиева
Актриса Светлана Иванова опубликовала редкие фото с дочерью, не скрывая ее лица
Актриса Светлана Иванова опубликовала редкие фото с дочерью, не скрывая ее лицаИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Светлана Иванова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фото с младшей дочерью, не скрывая ее лица. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она показала кадры, снятые во время семейного отдыха в Израиле.

«Пленка. Лето. 2025», — отметила звезда.

Мире семь лет. Знаменитость родила дочь от режиссера Джаника Файзиева. Поклонники знаменитостей только в декабре 2024 года впервые увидели лицо их ребенка. Девочка снялась с матерью и сестрой для обложки журнала.

Иванова воспитывает двоих детей от Файзиева, с которым состоит в отношениях с 2011 года: помимо Миры, супруги растят 13-летнюю Полину. Артисты познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам.

Ранее Светлана Иванова объяснила, почему не снимается в откровенных сценах.