Звезда «Молодежки» показала 10-летнего сына от известного актера

В 2021 года артистка призналась подписчикам, что ее сердце занято, но еще полгода звезда держала в секрете личность возлюбленного, а потом начала делиться совместными снимками с бизнесменом Кириллом Шокотько. Пара вместе выходила в свет, однако недавно стало известно, что они расстались. Актриса не дает комментариев на эту тему и больше не афиширует личную жизнь.