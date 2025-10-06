Ричмонд
Звезда «Молодежки» показала 10-летнего сына от известного актера

Актриса Анна Михайловская опубликовала фото с повзрослевшим сыном

Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская показала повзрослевшего сына от актера Тимофея Каратаева. Актриса сняла 10-летнего Мирослава в машине, пока они ехали в ресторан. Знаменитость опубликовала редкое фото с мальчиком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анна Михайловская показала 10-летнего сына / фото: соцсети
«Выползли на ужин», — призналась артистка.

Михайловская и Каратаев познакомились на пробах фильма «Морпехи». У пары завязался роман, и в 2013 году они поженились. Супруги расстались через два года после рождения первенца — они разъехались в 2017 году, а потом официально оформили развод. Актеры подчеркивали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжили воспитывать мальчика, не нанося ему лишних психологических травм. Экс-супруги вместе отмечают дни рождения сына и посещают школьные мероприятия.

В 2021 года артистка призналась подписчикам, что ее сердце занято, но еще полгода звезда держала в секрете личность возлюбленного, а потом начала делиться совместными снимками с бизнесменом Кириллом Шокотько. Пара вместе выходила в свет, однако недавно стало известно, что они расстались. Актриса не дает комментариев на эту тему и больше не афиширует личную жизнь.

Ранее Анна Михайловская воссоединилась с бывшим мужем ради сына.