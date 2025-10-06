Поплавская высказалась о возвращении на экраны Данилы Козловского

В 2022 году Козловский осудил СВО и призвал к прекращению боевых действий, назвав ситуацию «катастрофой во всех смыслах». Позже актер заявил, что у него нет второго гражданства, и опроверг информацию о том, что он уехал из России. По словам артиста, он покинул свой дом на время для того, чтобы навестить ребенка в США.