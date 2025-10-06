Сидни Суини получила престижную награду за роль боксерши в фильме «Кристи»

В эти выходные на Международном кинофестивале в Хэмптоне (HIFF) Сидни Суини получила награду «За актерские достижения» за фильм «Кристи», в котором она сыграла боксершу Кристи Мартин. Во время сессии вопросов и ответов после показа 28-летняя знаменитость поговорила с креативным директором HIFF Дэвидом Ньюджентом о своей работа, в том числе о том, что Мартин, которой сейчас 57 лет, была «очень вовлечена» в производство картины и часто бывала на съемочной площадке.
«Она в некотором роде стала моей лучшей подругой. То, что она была с нами, — действительно потрясающий опыт», — сказала Суини со сцены. Она также отметила, что ранее она никогда не играла человека, который в режиме реального времени наблюдал бы за ней со стороны.
«Я просто хотела, чтобы Кристи была рядом все время, потому что я могла изучать ее, слушать ее и буквально иметь при себе ее мысли, ее мнения, когда мне это было нужно», — призналась актриса.
Знаменитость также добавила, что всегда старается полностью отдаваться своим ролям и практически растворяться в них. Это довольно сложный процесс, однако он позволяет стать единым целым с персонажем и сыграть его настолько хорошо, насколько это вообще возможно.
