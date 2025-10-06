Сидни Суини получила престижную награду за роль боксерши в фильме «Кристи»

В эти выходные на Международном кинофестивале в Хэмптоне (HIFF) Сидни Суини получила награду «За актерские достижения» за фильм «Кристи», в котором она сыграла боксершу Кристи Мартин. Во время сессии вопросов и ответов после показа 28-летняя знаменитость поговорила с креативным директором HIFF Дэвидом Ньюджентом о своей работа, в том числе о том, что Мартин, которой сейчас 57 лет, была «очень вовлечена» в производство картины и часто бывала на съемочной площадке.