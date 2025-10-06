Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман вышла в свет впервые после новостей о разводе

Актриса появилась на публике в элегантном платье с открытыми плечами

Николь Кидман накануне посетила благотворительное мероприятие на аукционе amFAR в Далласе. Это был первый выход 58-летней актрисы после того, как стало известно о ее разводе с Китом Урбаном после 19 лет брака.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Соцсети

На мероприятии, которое проходило в доме генерального директора United Airlines Скотта Кирби, звезда фильма «Мулен Руж!» появилась в элегантном наряде. Она надела черное длинное платье с широкими бретелями, спадающими с плеч, и с декольте.

Актриса распустила длинные волосы и сделала нежный макияж. Свой образ она дополнила блестящим чокером. Как сообщает издание People, Кидман поднялась на сцену, чтобы вручить награду Тейлор Шеридан.

Напомним, в конце сентября 2025 года Николь Кидман сообщила о расставании с мужем Китом Урбаном. Актриса и музыкант разорвали свои отношения после 19 лет брака.

Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Николь Кидман с мужем Китом УрбаномИсточник: Rex / Fotodom.ru

Инсайдеры сообщают, что Кидман хотела спасти их семью, но Урбан настоял на разводе. По слухам, у музыканта уже есть новая возлюбленная — 25-летняя гитаристка из его группы.

Ранее западные СМИ сообщили, что брак Кидман и Урбана разрушился из-за участия актрисы в эротическом фильме «Плохая девочка».