Николь Кидман накануне посетила благотворительное мероприятие на аукционе amFAR в Далласе. Это был первый выход 58-летней актрисы после того, как стало известно о ее разводе с Китом Урбаном после 19 лет брака.
На мероприятии, которое проходило в доме генерального директора United Airlines Скотта Кирби, звезда фильма «Мулен Руж!» появилась в элегантном наряде. Она надела черное длинное платье с широкими бретелями, спадающими с плеч, и с декольте.
Актриса распустила длинные волосы и сделала нежный макияж. Свой образ она дополнила блестящим чокером. Как сообщает издание People, Кидман поднялась на сцену, чтобы вручить награду Тейлор Шеридан.
Напомним, в конце сентября 2025 года Николь Кидман сообщила о расставании с мужем Китом Урбаном. Актриса и музыкант разорвали свои отношения после 19 лет брака.
Инсайдеры сообщают, что Кидман хотела спасти их семью, но Урбан настоял на разводе. По слухам, у музыканта уже есть новая возлюбленная — 25-летняя гитаристка из его группы.
Ранее западные СМИ сообщили, что брак Кидман и Урбана разрушился из-за участия актрисы в эротическом фильме «Плохая девочка».