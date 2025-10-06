Меган Маркл обвинили в оскорблении памяти принцессы Дианы

Американская актриса Меган Маркл, находящаяся в браке с принцем Гарри, появилась на неделе моды в Париже и спровоцировала скандал своим эпатажным видео в соцсети, сообщает Life.ru. Она сняла на телефон, как проезжает в лимузине с поднятыми вверх ногами около туннеля, где в 1997 году трагически погибла принцесса Диана.
Подписчики Маркл, а также поклонники королевской семьи тут же возмутились, что американка оскорбила память Дианы такой вызывающей позой. Кроме того, было высказано мнение, что своим видео Маркл сделала жуткое послание принцу Уильяму, не желающему помириться с братом Гарри. Сама Меган пока никак не комментировала скандал.
«Я не понимаю, о чем она думала — она не могла думать. Ни один консультант никогда бы не посоветовал делать что-то настолько странное. Поделиться видео, которое имело какое-либо отношение к трагической смерти принцессы Уэльской, — просто не могу в это поверить», — сказал британский специалист по связям с общественностью Ричард Фитцуильямс журналисту Daily Mail.
Однако нашлись те, кто встал на защиту Меган. По их мнению, видео явно сделано не преднамеренно, а раздутый скандал лишь доказывает желание британцев в очередной раз уколоть американку.