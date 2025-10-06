Ричмонд
Известный актер рассказал о желании вновь сняться с Михаилом Ефремовым

Актер Михаил Евланов заявил, что хочет вновь поработать с Михаилом Ефремовым
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Актер Михаил Евланов уверен, что Михаил Ефремов сможет наладить карьеру после выхода по УДО. Об этом он сообщил в интервью порталу «Страсти».

Евланов признался, что хочет вновь сняться вместе с Ефремовым или сыграть с ним в театре. Он назвал коллегу чудесным артистом. Актеры вместе играли в картине «Берегись, Тамарка!».

Михаил Евланов
Михаил Евланов

По его словам, он уже созванивался с артистом после того, как тот вышел из колонии.

«Он уехал на отдых, но обещал потом пригласить на премьеру. Поэтому, как только будет у него премьера, с удовольствием схожу и посмотрю на него», — рассказал актер.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов вернется в театр на два месяца раньше запланированного.