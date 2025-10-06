Ричмонд
В сети появились редкие фото шестилетней дочери Анастасии Заворотнюк

Старшая дочь актрисы показала, как провела день с сестрой в парке развлечений

Анна Заворотнюк показала новые фотографии своей шестилетней сестры Милы, которая родилась в браке Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Старшая дочь актрисы провела день с Милой, младшим братом Майклом и Петром Чернышевым.

Дети Анастасии Заворотнюк, фото: соцсети
Дети Анастасии Заворотнюк, фото: соцсети

Они все вместе побывали в парке развлечений, где покатались на аттракционах. Также Мила посетила маникюрный салон.

«Съездили в парк аттракционов, и это было просто вау! Я даже не знала, что у нас есть настолько крутые парки. Все красивое, светится, шумит, кругом радость, сахарная вата, детский визг и взрослые, которые забыли, что им за 30», — отметила 29-летняя модель.

Сын и дочь Анастасии Заворотнюк, фото: соцсети
Сын и дочь Анастасии Заворотнюк, фото: соцсети

Заворотнюк также рассказала о том, что Мила находится в «смешном и чудесном периоде» и любит экспериментировать со своим стилем.

«В этот раз надела себе митенки из рукавов, которые отрезала от какого-то платья. Ходит теперь в них гордо, как будто так и задумано! В общем, креатив на максималках. Провели день как в мультфильме. Было очень тепло, весело и душевно. Накатались, накричались», — призналась старшая дочь звезды «Моей прекрасной няни».

Дочери Анастасии Заворотнюк, фото: соцсети
Дочери Анастасии Заворотнюк, фото: соцсети

Напомним, Анастасия Заворотнюк в 2008 году вышла замуж на фигуриста Петра Чернышева. Спустя десять лет у пары родилась дочь Мила. Однако вскоре после этого актриса узнала, что серьезно больна.

Семья Анастасии Заворотнюк, фото: соцсети
Семья Анастасии Заворотнюк, фото: соцсети

На протяжении пяти лет она боролась с раком головного мозга. Все это время родные, в том числе Чернышев, были рядом и поддерживали ее. К сожалению, Заворотнюк ушла из жизни в конце мая 2024 года. Ей было 53 года.