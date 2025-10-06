Ричмонд
Энистон рассказала, как роль телеведущей повлияла на ее мнение о журналистах

Актриса рассказала, что эта роль открыла ей глаза на реальность журналистской жизни
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media

Дженнифер Энистон играет ведущую новостей Алекс Леви в сериале «Утреннее шоу» на Apple TV+. Недавно актриса откровенно рассказала, что эта роль буквально открыла ей глаза на реальность журналистской жизни и заставила ее изменить свое мнение об этой профессии.

«Я очень уважаю журналистов. Я всегда их уважала, но сейчас еще больше. Особенно утренних ведущих — это такая тяжелая работа!», — рассказала Дженнифер на премьере нового сезона сериала.

По словам Энистон, она даже испытала некоторое облегчение, сыграв Алекс.

«Боже мой», — воскликнула она, когда ее спросили о том, как ее собственные отношения со славой коррелируют с отношениями ее героини.

«Ну, здесь определенно происходит какое-то зеркальное отражение. Я думаю, Алекс гораздо более экспрессивна и красноречива, чем я. В ней есть что-то такое, что позволяет мне выплеснуть накопившиеся внутри эмоции наилучшим образом», — поделилась Дженнифер

