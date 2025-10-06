Энистон рассказала, как роль телеведущей повлияла на ее мнение о журналистах

Дженнифер Энистон играет ведущую новостей Алекс Леви в сериале «Утреннее шоу» на Apple TV+. Недавно актриса откровенно рассказала, что эта роль буквально открыла ей глаза на реальность журналистской жизни и заставила ее изменить свое мнение об этой профессии.