Современная версия легендарной истории о любви, дружбе и жизни в большом городе не могла обойтись без самой Москвы. Создатели сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» сделали столицу полноценным героем — узнаваемым, живым и контрастным.
В статье расскажем, где снимали сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается», какие актеры воплотили обновленных героев и какие интересные факты остались за кадром.
В каких локациях в Москве снимали сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Многосерийная мелодрама «Москва слезам не верит. Все только начинается» (2025) — современное переосмысление легендарного фильма Владимира Меньшова. Сериал создан авторами «Слова пацана. Кровь на асфальте» — Ольгой Долматовской и Жорой Крыжовниковым, а в главных ролях снялись Тина Стойилкович, Иван Янковский, Андрей Максимов, Рузиль Минекаев, Милош Бикович, Марина Александрова, Анастасия Талызина и Антон Васильев. Премьера состоялась 4 сентября 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink, позже сериал покажут на канале СТС.
Сюжет разворачивается в начале 2000-х. Молодая девушка Ксюша вместе с пятилетним сыном Матвеем приезжает в Москву, спасаясь от абьюзивного мужа. В столице у нее нет ничего — ни денег, ни жилья, ни поддержки. Начать жизнь с нуля ей помогают две подруги — рассудительная Оля, мечтающая окончить медицинский университет, и легкомысленная Маша, грезящая о браке с иностранцем. Спустя двадцать лет судьбы трех подруг сложатся по-разному, но каждая все еще будет искать свое счастье и свой дом в огромной Москве.
Как и в оригинальном фильме, город здесь играет не просто роль фона, а становится самостоятельным героем. Создатели сериала снимали на реальных улицах Москвы, чтобы передать атмосферу живой, узнаваемой столицы начала XXI века.
Пушкинская площадь
Одну из самых масштабных сцен сериала сняли в самом сердце столицы — на Пушкинской площади. Именно здесь команда развернула настоящие съёмочные декорации под открытым небом: в массовке участвовали около двухсот танцоров и более сотни актеров.
Сцена стала одной из самых эффектных в проекте — по задумке режиссеров, она передает атмосферу начала 2000-х, когда Москва бурлила жизнью, и казалось, что всё только начинается. Пушкинская площадь в сериале — не просто место действия, а символ нового времени, свободы и надежды на перемены. Здесь, среди огней, музыки и толпы, герои впервые по-настоящему чувствуют дыхание большого города — того самого, в котором сбываются мечты, но всегда приходится платить цену за успех.
РАМТ
Российский академический Молодежный театр (РАМТ) — одна из старейших и самых уважительных театральных площадок Москвы, живой хранитель атмосферы советской театральной энергетики, но при этом с явным стремлением к современности.
РАМТ начал свою историю еще в 1921 году, когда Наталья Сац основала первый в стране Московский театр для детей. Первоначально театр создавался специально для юной публики, с задачей воспитывать эстетический вкус и любовь к сцене у детей. Позже он сменил названия — Центральный детский театр — и только в 1992-м получил нынешнее имя Российского академического Молодежного театра.
В сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» именно РАМТ использован для съемок сцен, где важна театральная энергия, сцены публичности, возможно — моменты, связанный с творческими событиями героинь.
РАМТ — это не просто точка на карте Москвы, а символ культурных корней, театр с памятью, с традициями, но не застывший во времени. Он — мост между прошлым и настоящим, и в сериале его роль — не только визуальная, но и эмоциональная: напоминает о том, что в Москве есть сила, которая может вдохновлять, поддерживать, помогать формировать себя, даже если ты пришла сюда почти ни с чем.
Высотка на Котельнической набережной
Один из самых узнаваемых символов классической панорамы Москвы: фасады, шпиль, вид на реку — все это стало частью визуального образа столицы в сериале. Героиня приезжает в Москву с нуля, без связей, без средств, и высотка становится как бы маяком — знаком, что главная площадка перемен, надежды и возможностей все-таки существует. Это не просто фон, а часть визуального настроения: когда смотришь на знакомый силуэт над рекой, понимаешь, что герой находится в центре жизни, в Москве, которая не прощает, но где все возможно.
Хотя точных данных о том, какие именно сцены снимались возле высотки, — диалоговые или просто виды города, — нет в открытых материалах, ее присутствие в числе ключевых локаций подчеркивает, что авторы хотели показать героинь не на периферии, а в самом сердце столицы, среди архитектуры, которая формировала образ Москвы нулевых как «большого, немного страшного, но притягательного» города.
Телецентр «Останкино»
Съёмки сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» проходили в нескольких знаковых местах столицы, среди которых — телецентр «Останкино». Об этом сообщали ТАСС и InterMedia.
Эта локация вошла в число ключевых наряду с Пушкинской площадью, РАМТ и высоткой на Котельнической набережной. Съемки в «Останкино» позволили создателям передать атмосферу современной Москвы и напомнить о роли телевидения как важной части культурной жизни столицы.
«Ковбойский городок» кинопарка «Москино»
Музыкальные номера сериала снимали именно на натурных тематических площадках кинопарка «Москино», среди которых значится «Ковбойский городок». Об этом прямо указано в пресс-материалах: «Ковбойский городок» — реалистичный город времен Дикого Запада площадью более 6 тыс. кв. м, использованный для постановочных, крупномасштабных эпизодов и музыкальных сцен.
Площадка представляет собой законченную декорацию с салуном, почтой, банком и отелем и традиционно применяется для съемок с нарочито театральной картинкой и фантазийным антуражем — то есть именно те визуальные возможности, которые требуются для мюзиклов и стилизованных номеров. Это позволило создателям сочетать кинематографическую условность и массовые хореографические эпизоды вне реальных московских улиц.
Декорации «Провинциальные города Европы»
Для финальных эпизодов сериала использовали декорации площадки «Провинциальные города Европы» кинопарка «Москино». Это тематическая натурная площадка площадью около 11 тысяч кв. м, специально построенная для фильма «Буратино».
На этой площадке созданы несколько улиц и зданий с характерной архитектурой: школа, театр, католический костёл, дом Папы Карло, жилые дома с крышами из настоящей черепицы, площадь с фонтаном, торговые лавки с выпечкой на витринах.
Интересные факты о съемках сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Съемочная команда сериала подошла к проекту с большим вниманием к деталям и атмосфере эпохи. Каждая сцена, костюм и локация помогали передать разные этапы жизни героинь и особенности Москвы начала 2000-х. Вот несколько самых примечательных моментов, связанных с производством:
Разная визуальная стилистика. В первой части истории, когда героини молодые и действие разворачивается летом, кадры наполнены динамикой, а цвета — теплее. Когда героини взрослеют, цветовая гамма становится более холодной, отражая изменения в их жизни.
Воссоздание моды 2000-х. Художники по костюмам тщательно подбирали одежду и аксессуары, чтобы передать дух времени. Например, героини носят джинсы с низкой посадкой — такие модели были на пике популярности в начале нулевых.
Подготовка около тысячи сложных сценических комплектов. Они использовались в музыкальных номерах, в том числе латексные костюмы российской художницы и модельера Александры Фроловой, известной своими арт-перформансами.
Съемки в исторических и знаковых местах Москвы. В сериале можно увидеть усадьбу Строгановых, кинотеатр «Пушкинский», Московский метрополитен, Кремль, Красную площадь, концертный зал VK Stadium и другие знаменитые объекты столицы.
Музыкальный номер «Я люблю». В одном из эпизодов два героя кружатся в танце в центре огромного фонтана. Для съемок использовали самую большую в России переездную динамичную фонтанную установку, которая на тот момент находилась в государственном цирке Казани.