РАМТ — это не просто точка на карте Москвы, а символ культурных корней, театр с памятью, с традициями, но не застывший во времени. Он — мост между прошлым и настоящим, и в сериале его роль — не только визуальная, но и эмоциональная: напоминает о том, что в Москве есть сила, которая может вдохновлять, поддерживать, помогать формировать себя, даже если ты пришла сюда почти ни с чем.