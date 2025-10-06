Что интересного показали на «Маяке»: изучаем драмы со Снигирь, Табаковым и Робаком

На фестивале актуального российского кино «Маяк», который в 3-й раз проходит в Геленджике, показали первые три картины из конкурса полнометражных фильмов — «Мой сын» Вячеслава Клевцова, «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой и «Фейерверки днем» Нины Воловой.
«Мой сын»
Ленту «Мой сын» представила съемочная группа в лице продюсеров Ольги Ерофеевой-Муравьевой и Кирилла Султанова, художника-постановщика Елены Окопной и актера Павла Табакова.
В центре внимания фильма — рассуждения о том, что есть справедливость, о пробуждающейся совести, разности поколений и цене ошибок взрослых, за которые приходится расплачиваться их детям. Создатели ленты отметили, что для Свердловской киностудии «Мой сын» оказался одним из самых непростых проектов. Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Алексей Филимонов, Юрий Чурсин и Павел Табаков.
Героиня Снигирь, Катя, — успешный беспринципный адвокат. Она живет в большой квартире в престижном московском ЖК вместе с пасынком — старшеклассником Лешей, обозленным на бросившего их отца. Отношения Кати и Леши нельзя назвать близкими, но все становится еще хуже, когда очередное дело героини, ради которого она соглашается на сделку с совестью, оказывается связано с Максимом — старшим товарищем Леши.
«Присутствие»
Вторым фильмом из конкурсной программы, который был представлен публике, стало якутское «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой. В Геленджик режиссер приехала вместе с актрисами фильма — Анастасией Алексеевой и Валентиной Романовой, известной широкому зрителю по роли в «Пугале» Дмитрия Давыдова (он же — продюсер нового фильма).
Перед показом «Присутствия» ее создательницы удивили зал необычным представлением — зрителям было предложено поучаствовать в обряде, завязав ленточки и загадав желание, а актрисы исполнили фольклорные музыкальные номера.
Действие фильма «Присутствие» отсылает нас в 2020 год, во времена вспышки коронавирусной инфекции. Главная героиня переживает самоизоляцию в квартире, проводя время за уборкой и обменом голосовыми сообщениями с мужем, уехавшим в командировку. Между тем, в доме происходит что-то странное — девушке кажется, что кроме нее здесь кто-то есть, а курьер доставляет тревожащую посылку.
«Присутствие» — метафоричное кино об одиночестве и страхе, сочетающее хоррор-элементы с важным социальным посылом.
«Фейерверки днем»
Премьерный показ драматической комедии «Фейерверки днем» поддержали режиссер Нина Волова, актеры Александр Робак, Ван Бин и Вера Енгалычева.
Представляя ленту, Александр Робак отметил, что на съемках полностью доверился режиссеру и до этого дня не видел финального результата. «Я сейчас впервые увидел это кино, и оно мне очень понравилось. Спасибо, Нина!», — поблагодарил актер со сцены режиссера Нину Волову.
Режиссер Андрей Смирнов, присутствующий на фестивале в качестве гостя, не сдержал эмоций после просмотра фильма и обратился к съемочной группе: «Это кино поднимает фестиваль на тот уровень, на котором продержаться до конца очень трудно, но дай Бог!».
«Я здесь самый старый. И те фильмы, которые мы увидели сегодня, — о совсем другой стране. Не о той, в которой я родился, вырос и прожил жизнь. Это рассказ о новой, сегодняшней России», — добавил Смирнов.
Особый интерес у публики вызвал китайский актер Ван Бин. Роль в фильме «Фейерверки днем» стала для него дебютной. Ван Бин — доцент экономических наук, он преподает в университете во Владивостоке. Профессиональное актерское образование получил лишь в 2021 году. «Хочу сказать спасибо продюсерам и режиссеру за то, что взяли меня в этот проект. Я шел к этому сорок лет», — признался артист.
«Фейерверки днем» — теплая история, укорененная в «Вишневом саде» и «Трех сестрах», размышляющая о семейных узах, тонких человеческих связях и болезненных, но порой единственно верных решениях. Роли в ленте также исполнили Мария Раскина, Дарья Коныжева («Свет», «Фрау»), Олеся Судзиловская.
События в фильме разворачиваются вокруг одной большой семьи. У Виктора свой бизнес – он продает люстры. В доме с ним живут три дочери, у всех разные интересы и характеры. В последнее время дела в фирме идут не очень, и в оптимизации бизнеса Виктору помогает его деловой партнер из Китая Вэйхонг. Кажется, расплатиться с долгами поможет только продажа дома. Но с этим вариантом категорически не согласны дочери Виктора, не желающие прощаться с родными стенами.
3-й фестиваль актуального российского кино «Маяк» продлится с 4 по 9 октября.