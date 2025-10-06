Что интересного показали на «Маяке»: изучаем драмы со Снигирь, Табаковым и Робаком

События в фильме разворачиваются вокруг одной большой семьи. У Виктора свой бизнес – он продает люстры. В доме с ним живут три дочери, у всех разные интересы и характеры. В последнее время дела в фирме идут не очень, и в оптимизации бизнеса Виктору помогает его деловой партнер из Китая Вэйхонг. Кажется, расплатиться с долгами поможет только продажа дома. Но с этим вариантом категорически не согласны дочери Виктора, не желающие прощаться с родными стенами.