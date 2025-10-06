Ричмонд
Ридли Скотт считает, что современная киноиндустрия «тонет в посредственности»

Режиссер раскритиковал чрезмерное использование цифровых эффектов в картинах
Ридли Скотт
Ридли СкоттИсточник: Rex / Fotodom.ru

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Британский режиссер Ридли Скотт считает, что современная киноиндустрия переживает кризис идей и «тонет в посредственности». Такое мнение он выразил, выступая на мероприятии Британского института кино (BFI) в Лондоне, сообщает портал Deadline.

«Мы тонем в посредственности. Сегодня по всему миру снимают буквально миллионы фильмов. Не тысячи, а миллионы, и большинство из них — дерьмо», — сказал 87-летний режиссер.

Он раскритиковал чрезмерное использование цифровых эффектов в картинах, добавив, что многие современные фильмы спасают скорее технологии, чем сильный сценарий. Режиссер признался, что начал пересматривать собственные фильмы, потому что «они действительно хороши и не стареют».

За свою карьеру Ридли Скотт был удостоен различных международных кинонаград. Он известен по фильмам «Дуэлянты» (The Duellists, 1977), «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982), «Солдат Джейн» (G.I. Jane, 1997), «Гладиатор» (Gladiator, 2000), «Марсианин» (The Martian, 2015) и многим другим.