В Казахстане снимут новый фильм с Джеки Чаном

АЛМА-АТА, 6 октября. /ТАСС/. Визит китайского актера Джеки Чана в Алма-Ату был связан с работой над четвертой частью франшизы «Доспехи Бога», которая будет снята в Казахстане в рамках реализации совместного проекта. Об этом сообщили в казахстанской видеопродакшн-студии Salem Entertainment.
«Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алма-Ату. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы — “Доспехи Бога: Ультиматум”. Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане», — говорится в сообщении, размещенном в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) студии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
25 сентября Salem Entertainment сообщала, что Джеки Чан посещал Алма-Ату для отбора локаций будущего фильма в рамках реализации совместного проекта. Однако в студии не раскрывали, о каком проекте идет речь, указав, что это они пока оставят в секрете.
Казахстанские СМИ, сообщившие ранее о прибытии актера в Алма-Ату, выдвигали различные версии причин визита Джеки Чана. В том числе предполагалось, что актер прибыл, чтобы посмотреть матч между мадридским «Реалом» и «Кайратом» из Алма-Аты, который прошел 30 сентября.