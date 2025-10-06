В Казахстане снимут новый фильм с Джеки Чаном

«Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алма-Ату. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы — “Доспехи Бога: Ультиматум”. Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане», — говорится в сообщении, размещенном в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) студии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.