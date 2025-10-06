Стало известно, сколько заработал Максим Галкин на продаже раритетного Bentley

Максим Галкин (включен в перечень иностранных агентов Минюста РФ) мог выручить от продажи своего роскошного автомобиля Bentley Arnage свыше пяти миллионов рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова. По словам специалиста, стоимость машины повышается, потому что им владели сам артист и его супруга Алла Пугачева.
«Для коллекционеров эти детали представляют огромный интерес. Так что автомобиль обошелся новому владельцу свыше пяти миллионов рублей. Уникальная история автомобиля является большой ценностью на рынке коллекционных машин», — подчеркнул Попов в беседе с «Ридусом».
Ранее стало известно, что Максим Галкин избавился от редкого Bentley Arnage, которым владел свыше 20 лет. Стоимость подобных автомобилей варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. Примечательно, что на сегодня в РФ на продажу выставлены всего четыре подержанных Bentley Arnage.