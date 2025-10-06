Стало известно, сколько заработал Максим Галкин на продаже раритетного Bentley

Максим Галкин (включен в перечень иностранных агентов Минюста РФ) мог выручить от продажи своего роскошного автомобиля Bentley Arnage свыше пяти миллионов рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова. По словам специалиста, стоимость машины повышается, потому что им владели сам артист и его супруга Алла Пугачева.