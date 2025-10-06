Эксперт Терехов: фильмы с ИИ-актерами могут появиться в кинотеатрах в 2026 году

«На современном этапе развития технологий, в частности технологии дипфейков, очевидно, что не составляет никакого труда сделать фотореалистичного актера, по сути, из слепков, фактически из фотографий актера, в том числе, давно нас покинувшего. И технологически это не очень сложно, и более того, есть уже опыты создания полнометражных фильмов с псевдореальными актерами: когда вы берете давно умершего актера и заменяете его ИИ-двойником. И здесь вопрос исключительно этический и правовой: насколько этично использовать без ведома актеров тех, кого уже с нами нет, и кому принадлежат права на их образы. Вот эти этические и правовые вопросы до сих пор являются дискуссией», — сказал собеседник агентства.