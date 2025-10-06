Эксперт Терехов: фильмы с ИИ-актерами могут появиться в кинотеатрах в 2026 году

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. ИИ-актеры способны в скором времени заменить настоящих актеров в кино, а уже в 2026 году возможно появление в широком прокате фильмов с нейросетевыми актерами. Об этом ТАСС заявил управляющий партнер Корпорации по связям с искусственным интеллектом Денис Терехов.
Ранее в Голливуде возникли разногласия из-за появления ИИ-актрисы Тилли Норвуд — сгенерированной искусственным интеллектом модели, принадлежащей студии Xicoia.
«Уже проходят фестивали короткометражных фильмов, сделанных полностью искусственным интеллектом, уже есть несколько опытов создания полнометражных фильмов. Я думаю, что в следующем году мы подобные проекты увидим не только на фестивалях, но и в кинотеатрах в широком прокате. Уже во всю идут эксперименты в этой области», — сообщил собеседник агентства.
Терехов отметил, что подобные проекты вызывают этические и правовые вопросы.
«На современном этапе развития технологий, в частности технологии дипфейков, очевидно, что не составляет никакого труда сделать фотореалистичного актера, по сути, из слепков, фактически из фотографий актера, в том числе, давно нас покинувшего. И технологически это не очень сложно, и более того, есть уже опыты создания полнометражных фильмов с псевдореальными актерами: когда вы берете давно умершего актера и заменяете его ИИ-двойником. И здесь вопрос исключительно этический и правовой: насколько этично использовать без ведома актеров тех, кого уже с нами нет, и кому принадлежат права на их образы. Вот эти этические и правовые вопросы до сих пор являются дискуссией», — сказал собеседник агентства.