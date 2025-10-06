Ричмонд
Актер «Реальных пацанов» заявил, что ему не дали шенген из-за темы СВО в сериале

Актеру Селиванову не дали шенген из-за финала «Реальных пацанов»
Владимир Селиванов
Владимир Селиванов

Актер и музыкант Владимир Селиванов рассказал Telegram-каналу «Звездач», что ему и его команде не выдали визы для поездки на музыкальный фестиваль в Европе.

Селиванов отметил, что у него и команды было все в порядке с документами. Он уверен, что отказ был по политическим причинам. А именно, из-за его участия в финале сериала «Реальные пацаны», где поднимается тема СВО.

По словам знаменитости, ему не дали шенген также из-за его патриотичной позиции и поддержки российских властей.

«Я светил в соцсетях свой новый сингл “Россия”. Думаю, что финалом для них стало и то, что в клипе мы сняли настоящего Героя России Владислава “Струну” Головина, который сейчас руководит “Юнармией”», — поделился артист.

Сериал «Реальные пацаны» закончился сценой, как герои едут в больницу к раненым бойцам СВО. В одной из последних сцен герой актера Николая Наумова Колян встречает в ресторане поклонника, который работает официантом в заведении. Мужчина просит звезду записать ролик для своих друзей, находящихся в военном госпитале из-за ранений, полученных в зоне СВО.

Ранее суд решил, с кем останется дочь звезды «Реальных пацанов».