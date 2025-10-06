Секретарша Тамара из «Папиных дочек» призналась, что ее перестали узнавать

Образ Тамары Кожемятько без сомнения стал культовым, который полюбился многим зрителям. После этой роли имя Татьяны Орловой было у всех на устах, ведь до этого актриса играла только в массовках в Театре Маяковского. Уже потом лицо артистки стало мелькать и в других не менее популярных проектах. Например, «Даешь молодежь!», «Одна за всех», «Воронины», «Крем», «Немного не в себе» и других.