Леди Гага призналась, что готовится к самой главной роли в своей жизни

39-летняя звезда фильма «Джокер 2» пояснила, что чувствует готовность к роли матери и рассматривает это как свою следующую значимую жизненную задачу. Артистка также поделилась подробностями своих отношений с 42-летним предпринимателем Майклом Полански, назвав его своим лучшим другом и подтвердив, что их связь была любовью с первого взгляда.