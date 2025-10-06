Ричмонд
Леди Гага призналась, что готовится к самой главной роли в своей жизни

39-летняя артистка объявила о планах стать матерью
Леди Гага
Леди ГагаИсточник: Legion-Media.ru

Леди Гага объявила о своих планах стать матерью в ближайшем будущем, отложив новые кинопроекты и бродвейские постановки, сообщает Life.ru. Об этом актриса заявила во время участия в The Late Show, отвечая на вопрос о своих творческих перспективах.

«Конечно, я бы хотела сделать еще очень многое. Но больше всего я хочу стать мамой. Надеюсь, это моя следующая главная роль», — заявила Леди Гага.

39-летняя звезда фильма «Джокер 2» пояснила, что чувствует готовность к роли матери и рассматривает это как свою следующую значимую жизненную задачу. Артистка также поделилась подробностями своих отношений с 42-летним предпринимателем Майклом Полански, назвав его своим лучшим другом и подтвердив, что их связь была любовью с первого взгляда.

Несмотря на то, что пара уже пять лет живет вместе и обручилась в апреле прошлого года, актриса пока остается в статусе невесты. 