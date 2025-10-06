«Меня призвали в мае 2025-го, так что еще послужу немного. Я очень благодарен своим командирам и руководству части, что нашли возможность дать увольнительную. Для меня это важно и ценно. И я, конечно, рад, что вместе со мной сегодня фильм посмотрят не только мои родные и близкие, но и командиры, сослуживцы. Добавлю, что прохождение службы — интересный и вдохновляющий опыт, и во многом роль олимпийского чемпиона помогла мне подготовиться к армии», — заключил актер.