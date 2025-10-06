Глеб Калюжный рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с ним на съемках фильма «Первый на Олимпе». В картине 27-летний актер сыграл олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова.
Калюжный вспомнил, как во время одного из эпизодов он упал в воду и запутался под лодкой. Съемочная группа испугалась, что артист утонул.
«Однажды была сцена, в которой по сюжету мой герой падает в воду. А там ветер сильнейший, течение быстрое. Камера, мотор, я упал и… запутался под лодкой, не смог сразу на поверхность выплыть. Мне потом Артем рассказывал, что все испугались сильно — нет меня, все, пропал. Некоторые члены съемочной группы стали даже в воду за мной прыгать. На самом деле меня секунд 20 не было», — рассказал Калюжный в интервью изданию «Клео».
Он признался, что изначально в этой сцене должен был сниматься дублер, но актер отказался от помощи и решил все выполнить сам.
После съемок этого эпизода Калюжный заболел, но от съемок не отказался. По словам артиста, режиссер Артем Михалков даже вызывал ему скорую помощь.
«Да, не вовремя у меня поднялась температура. Заболел. Артем даже скорую вызвал. Что делать? Каждый съемочный день на счету. Но я решил все же доиграть. Погода ужасная: холод, дождь, октябрь, а я раздетый в лодке, на Неве, на Стрелке Васильевского острова. Но ничего. Выжил. И на следующий день были опять съемки», — признался актер.
Недавно Глеб Калюжный пришел на премьеру фильма «Первый на Олимпе». Актера, который сейчас проходит срочную службу в армии, специально отпустили на мероприятие.
«Меня призвали в мае 2025-го, так что еще послужу немного. Я очень благодарен своим командирам и руководству части, что нашли возможность дать увольнительную. Для меня это важно и ценно. И я, конечно, рад, что вместе со мной сегодня фильм посмотрят не только мои родные и близкие, но и командиры, сослуживцы. Добавлю, что прохождение службы — интересный и вдохновляющий опыт, и во многом роль олимпийского чемпиона помогла мне подготовиться к армии», — заключил актер.