Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Калюжный рассказал, как чуть не погиб на киносъемках

Актер вспомнил, как чуть не утонул на съемках фильма «Первый на Олимпе»

Глеб Калюжный рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с ним на съемках фильма «Первый на Олимпе». В картине 27-летний актер сыграл олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова.

Калюжный вспомнил, как во время одного из эпизодов он упал в воду и запутался под лодкой. Съемочная группа испугалась, что артист утонул.

«Однажды была сцена, в которой по сюжету мой герой падает в воду. А там ветер сильнейший, течение быстрое. Камера, мотор, я упал и… запутался под лодкой, не смог сразу на поверхность выплыть. Мне потом Артем рассказывал, что все испугались сильно — нет меня, все, пропал. Некоторые члены съемочной группы стали даже в воду за мной прыгать. На самом деле меня секунд 20 не было», — рассказал Калюжный в интервью изданию «Клео».

Он признался, что изначально в этой сцене должен был сниматься дублер, но актер отказался от помощи и решил все выполнить сам.

Кадр из фильма «Первый на Олимпе»
Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

После съемок этого эпизода Калюжный заболел, но от съемок не отказался. По словам артиста, режиссер Артем Михалков даже вызывал ему скорую помощь.

«Да, не вовремя у меня поднялась температура. Заболел. Артем даже скорую вызвал. Что делать? Каждый съемочный день на счету. Но я решил все же доиграть. Погода ужасная: холод, дождь, октябрь, а я раздетый в лодке, на Неве, на Стрелке Васильевского острова. Но ничего. Выжил. И на следующий день были опять съемки», — признался актер.

Недавно Глеб Калюжный пришел на премьеру фильма «Первый на Олимпе». Актера, который сейчас проходит срочную службу в армии, специально отпустили на мероприятие.

«Меня призвали в мае 2025-го, так что еще послужу немного. Я очень благодарен своим командирам и руководству части, что нашли возможность дать увольнительную. Для меня это важно и ценно. И я, конечно, рад, что вместе со мной сегодня фильм посмотрят не только мои родные и близкие, но и командиры, сослуживцы. Добавлю, что прохождение службы — интересный и вдохновляющий опыт, и во многом роль олимпийского чемпиона помогла мне подготовиться к армии», — заключил актер.