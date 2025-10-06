Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь актера Кирилла Сафонова показала фигуру в крошечном бикини

Модель Анастасия Сафонова позировала в крошечном бикини в море

Дочь звезды сериала «Татьянин день» Кирилла Сафонова показала фигуру в купальнике. Модель Анастасия Сафонова позировала в крошечном бикини в море и поделилась кадрами со съемки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дочь-модель Сафонова показала фигуру в крошечном бикини
Дочь-модель Сафонова показала фигуру в крошечном бикиниИсточник: www_gazeta_ru

Блогер давно живет в США. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи, однако уже несколько лет модель не публикует фото с супругом. Подписчики подозревают, что дочь актера развелась с бизнесменом. Однако сама Сафонова не отвечает на вопросы о личной жизни.

Дочь звезды «Татьяниного дня» родилась в его первом браке с возлюбленной Еленой, с которой он развелся после 10 лет брака. Актер редко комментировал расставание с матерью дочери, но подчеркивал, что благодарен ей за прожитые годы.

У знаменитости также есть шестилетний сын от брака с певицей Сашей Савельевой. Исполнительница признавалась, что мечтала стать матерью, но долгое время ей не удавалось забеременеть. Артисты по-прежнему скрывают лицо мальчика. Звезда подчеркивала в соцсетях, что покажет Леона, когда он сам об этом попросит, а пока ребенка не интересует публичность.