Дочь актера Кирилла Сафонова показала фигуру в крошечном бикини

Дочь звезды сериала «Татьянин день» Кирилла Сафонова показала фигуру в купальнике. Модель Анастасия Сафонова позировала в крошечном бикини в море и поделилась кадрами со съемки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Блогер давно живет в США. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи, однако уже несколько лет модель не публикует фото с супругом. Подписчики подозревают, что дочь актера развелась с бизнесменом. Однако сама Сафонова не отвечает на вопросы о личной жизни.
Дочь звезды «Татьяниного дня» родилась в его первом браке с возлюбленной Еленой, с которой он развелся после 10 лет брака. Актер редко комментировал расставание с матерью дочери, но подчеркивал, что благодарен ей за прожитые годы.
У знаменитости также есть шестилетний сын от брака с певицей Сашей Савельевой. Исполнительница признавалась, что мечтала стать матерью, но долгое время ей не удавалось забеременеть. Артисты по-прежнему скрывают лицо мальчика. Звезда подчеркивала в соцсетях, что покажет Леона, когда он сам об этом попросит, а пока ребенка не интересует публичность.