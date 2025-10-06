Звезда «Солдат» показал кадры поцелуя с молодой возлюбленной в лифте

В сети появились кадры страстного поцелуя актера Ивана Жидкова молодой возлюбленной Марией Чередниченко. Артисты снялись в лифте и выложили видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Избранница звезды «Солдат» позировала в откровенном наряде, обнажившем ее тело.
Подписчики пары активно прокомментировали их пост: «Ух ты! Как жарко», «Эффектно, как в кино», «Ох, круто же!», «Фигура у Марии просто огонь», «Шикарная вы пара», «Роскошно», «Очень страстно», «Чувственно вышло», «До мурашек».
Артисты перестали скрывать свои отношения летом 2022 года. По словам Жидкова, 17-летняя разница в возрасте их никогда не смущала. Чередниченко легко смогла найти общий язык с детьми актера от предыдущих браков. В сети многие раскритиковали актера за очередной «мимолетный роман», но он не обращает внимания на подобные комментарии, как и его возлюбленная. Жидков верит, что они создадут крепкую семью, поскольку им легко и комфортно вместе.
Актриса недавно ответила на частый вопрос от подписчиков, когда у них будет свадьба. Чередниченко призналась, что они по-разному представляют себе это торжество, поэтому не будут его устраивать. Возлюбленная артиста также рассказала, что пока они не планируют общего ребенка. Она хочет стать матерью, но позже.
Ранее молодая возлюбленная звезды «Солдат» дебютировала на сцене.