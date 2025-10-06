Звезда сериала «Кухня» показала фото со свадьбы со звездой «Физрука»

Для Бегуновой этот брак стал вторым. Ее первым мужем был коллега по сериалу «Кухня» Сергей Лавыгин. У них есть общий девятилетний сын Федор. Артисты развелись в 2017 году, и звезда никогда не препятствовала общению экс-супруга с ребенком. Знаменитость подчеркивала, что считает Лавыгина отличным отцом, который имеет право принимать активное участие в жизни мальчика.