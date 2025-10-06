Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Кухня» показала фото со свадьбы со звездой «Физрука»

Актеры Анна Бегунова и Дмитрий Власкин опубликовали фото со свадьбы
Актеры Бегунова и Власкин показали фото со свадьбы
Актеры Бегунова и Власкин показали фото со свадьбыИсточник: www_gazeta_ru

Актеры Анна Бегунова и Дмитрий Власкин показали поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото со своей свадьбы. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Влюбленные официально зарегистрировали отношения в 2018 году. Артистка для церемонии предпочла белое мини-платье, а ее избранник — классический черный костюм.

«Медная свадьба», — отметили супруги.

Для Бегуновой этот брак стал вторым. Ее первым мужем был коллега по сериалу «Кухня» Сергей Лавыгин. У них есть общий девятилетний сын Федор. Артисты развелись в 2017 году, и звезда никогда не препятствовала общению экс-супруга с ребенком. Знаменитость подчеркивала, что считает Лавыгина отличным отцом, который имеет право принимать активное участие в жизни мальчика.

В 2019 году знаменитость во второй раз стала матерью. Она родила дочь от Власкина, которую они назвали Лукерьей.

Актер отмечал в интервью, что к пасынку относится также тепло, как и к родному ребенку. По словам артиста, у них сложились прекрасные отношения. Власкин подчеркивал, что Федор стал его лучшим другом, и у них появилось много общих интересов.

Ранее Анна Бегунова показала подросшую дочь.