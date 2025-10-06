Звезда сериала «Кухня» показала фото со свадьбы со звездой «Физрука»

Актеры Анна Бегунова и Дмитрий Власкин показали поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото со своей свадьбы. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Влюбленные официально зарегистрировали отношения в 2018 году. Артистка для церемонии предпочла белое мини-платье, а ее избранник — классический черный костюм.
«Медная свадьба», — отметили супруги.
Для Бегуновой этот брак стал вторым. Ее первым мужем был коллега по сериалу «Кухня» Сергей Лавыгин. У них есть общий девятилетний сын Федор. Артисты развелись в 2017 году, и звезда никогда не препятствовала общению экс-супруга с ребенком. Знаменитость подчеркивала, что считает Лавыгина отличным отцом, который имеет право принимать активное участие в жизни мальчика.
В 2019 году знаменитость во второй раз стала матерью. Она родила дочь от Власкина, которую они назвали Лукерьей.
Актер отмечал в интервью, что к пасынку относится также тепло, как и к родному ребенку. По словам артиста, у них сложились прекрасные отношения. Власкин подчеркивал, что Федор стал его лучшим другом, и у них появилось много общих интересов.
