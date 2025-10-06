Ричмонд
Суд определил место жительства сына актера «Папиных дочек» Казакова

Актер Михаил Казаков рассказал, что его сын проживает с ним по решению суда
Михаил Казаков на съемках сериала «Папиных дочек»
Михаил Казаков на съемках сериала «Папиных дочек»

Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», сообщил, что его сын теперь проживает с ним по решению суда, передает Life.ru. По словам артиста, ребенок фактически жил с ним и раньше, а суд лишь закрепил это официально.

Документы суда подтверждают, что с 2024 года мальчик находится на полном обеспечении отца. Суд также освободил Казакова от уплаты алиментов на сына, в то время как на содержание его дочери, проживающей с матерью, алименты взысканы в установленном порядке, передает РИА «Новости».

Ранее Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов. По данным судебных приставов, сумма задолженности по обязательствам актера превышает 2,3 миллиона рублей.

8 сентября Казаков попал в список неплательщиков алиментов, причем долг по этому основанию составил 224 тысячи рублей. К началу октября общая задолженность актера по семи исполнительным производствам превысила 2,3 миллиона рублей. Значительная часть этой суммы, около 1,8 миллиона рублей, приходится на кредитные платежи, не связанные с ипотекой.