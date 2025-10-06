Суд определил место жительства сына актера «Папиных дочек» Казакова

Документы суда подтверждают, что с 2024 года мальчик находится на полном обеспечении отца. Суд также освободил Казакова от уплаты алиментов на сына, в то время как на содержание его дочери, проживающей с матерью, алименты взысканы в установленном порядке, передает РИА «Новости».