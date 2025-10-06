По словам источника, близкого к звездной семье, 57-летний музыкант переживал, что знакомые начнут проводить параллели между фильмом и их реальной жизнью. Ведь в картине Кидман сыграла замужнюю женщину с двумя дочерями, которая влюбилась в молодого стажера и изменила с ним мужу.