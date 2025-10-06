Ричмонд
СМИ: брак Николь Кидман рухнул из-за эротического фильма с участием актрисы

По слухам, Киту Урбану не понравилась откровенная картина с участием жены
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media

Николь Кидман объявила о расставании с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Пара актрисы и музыканта всегда считалась одной из самых крепких и счастливых.

Однако западные таблоиды сообщают, что их отношения стали рушиться после выхода эротического фильма «Плохая девочка» с участием 58-летней Кидман. В картине присутствовало много откровенных сцен, в которых была задействована актриса.

«Киту не нравился фильм. Ему не нравилось и то, что Николь занимается продвижением ленты», — рассказал инсайдер в беседе с Page Six.

Кадр из фильма «Плохая девочка»
Кадр из фильма «Плохая девочка»

По словам источника, близкого к звездной семье, 57-летний музыкант переживал, что знакомые начнут проводить параллели между фильмом и их реальной жизнью. Ведь в картине Кидман сыграла замужнюю женщину с двумя дочерями, которая влюбилась в молодого стажера и изменила с ним мужу.

Западные СМИ также сообщают, что актриса пыталась сохранить брак, но музыкант настоял на разводе. По слухам, у Урбана уже есть новая возлюбленная — 25-летняя гитаристка из его группы.

Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. У пары есть две дочери — 17-летняя Сандэй и 14-летняя Фейт.

Ранее стало известно, что Николь Кидман «раздавлена» из-за слухов о романе мужа с молодой гитаристкой. 